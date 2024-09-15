張啓楷重申會提案凍結府預算 賴清德國情報告才解凍

民眾黨立委張啓楷今天說，賴清德總統曾經公開承諾，要到立法院做國情報告，也曾說羈押就是破壞人權、不要破壞偵查不公開的原則，最近柯文哲的案子卻是謠言每天飛，他重申會提案凍結總統府預算，直到賴總統前來立法院進行國情報告。

台北地檢署偵辦京華城案，以圖利、收賄等罪將民眾黨主席柯文哲聲請羈押禁見獲准，張啓楷昨天在嘉義市舉行「小草集結，大嘉開講」宣講活動，提及賴總統選前說要到立法院做國情報告，選後卻提出釋憲沒有前往，因此他將先提案凍結總統府預算，直到賴總統到立法院進行國情報告。

張啓楷今天受訪時表示，立法院下個會期是預算會期，也是全民作主的會期，立委可以透過預算審查，要求部會跟政治人物兌現諾言，尤其是賴總統過去在競選期間，曾經公開向全民承諾，當選總統之後一定到立法院做國情報告，然而到現在都沒有兌現。

張啓楷指出，2008年特偵組聲押前總統陳水扁，時任立委的賴清德曾公開說羈押就是破壞人權、押人取供，不要破壞偵查不公開的原則，可是這段時間在柯文哲的案子，每天幾乎都是謠言滿天飛、破壞偵查不公開的原則，已是總統的賴清德只講了一句毋枉毋縱，針對法治跟人權被破壞，沒有提出具體解決方案。

張啓楷說，自己將會提案凍結總統府預算，並且邀請民眾黨、國民黨立委共同連署，直到賴總統兌現過去的政治諾言，「我們先凍結總統府預算，直到賴總統信守政治承諾、來到立法院做國情報告，針對破壞人權跟法治，做出清楚說明之後，我們才將預算解凍。」