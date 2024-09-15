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高雄國賓容積率破千掀議 吳敦義自清轟「一派胡言」…幕僚說他氣壞了

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
曾任高雄市長的前副總統吳敦義發文自清，他與國賓重建案及THE ONE大樓的高容積無關。本報資料照片
曾任高雄市長的前副總統吳敦義發文自清，他與國賓重建案及THE ONE大樓的高容積無關。本報資料照片

近日高雄國賓飯店重建案容積率破千及遠雄THE ONE大樓逾2千容積獎勵引發外界關注，曾任高雄市長的前副總統吳敦義受不了近日的質疑言論，今天透過臉書發聲說，有關國賓重建及遠雄案是他核定的說法，完全是「胡言亂語、一派胡言」，容積獎勵政策是他卸任高雄市長之後才上路，這兩案怎會與他扯上關係。

吳敦義指出，建築容積獎勵的核定確屬地方首長之權，高雄國賓飯店是1981年（民國70年）開幕營業，他於1990年6月18日至高雄服務，1998年12月25日卸任；高雄國賓決定重建是2020年的事，距離他卸任市長已近20年，1142％的容積獎勵更是今年才取得，「這時的我，無官一身輕，有什麼權力核定國賓飯店容積案？」

此外，遠雄THE ONE大樓2950％，也被親綠粉專質疑，該案建照在1993年前取得，遠雄選擇參照舊制法規，當時市長是吳敦義。

「那也是歪曲事實的謊言！」吳敦義氣憤說，凡有普通常識者皆知，政府核發的建築執照有一定期限，業主取得建照後，必須在規定期間開工、施工、完工。THE ONE如果是他當市長時取得容積獎勵，就一定是在他任內開工興建，它約在4年前完工，那麼施工期就長達20年以上，全世界到現在，應該還沒有一棟大樓可以蓋這麼久吧？

吳敦義也說，就他的印象，建物容積獎勵辦法應是民國88年3月才發布施行，那時他早已不當高雄市長，在他當地方首長的時代，並沒有所謂的獎勵容積的權力，自然不會發生建物容積率超乎常情的爭議。

吳敦義南辦執行長林清強說，吳敦義已經離開高雄20幾年，容積獎勵也是在吳卸任市長後才上路，吳副對於近日無端捲入容積率紛爭相當不滿，因為不只媒體名嘴在電視上隱射批評，連去貓空爬山也被山友詢問，今天才會忍不住為自己發聲自清。

曾任高雄市長的前副總統吳敦義發文自清，他與國賓重建案及THE ONE大樓的高容積無關。記者徐白櫻／翻攝
曾任高雄市長的前副總統吳敦義發文自清，他與國賓重建案及THE ONE大樓的高容積無關。記者徐白櫻／翻攝
吳敦義強調，建物容積獎勵辦法是民國88年3月發布施行，那時他早已不當高雄市長。圖／吳敦義南辦提供
吳敦義強調，建物容積獎勵辦法是民國88年3月發布施行，那時他早已不當高雄市長。圖／吳敦義南辦提供

吳敦義 容積率

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