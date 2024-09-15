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匯23萬到柯文哲「私人帳戶」？ 竹市議員李國璋：整地剩餘款

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨新竹市議員李國璋表示，那23萬是柯文哲給他的農地整地剩餘款，「這沒有什麼問題」。圖／報系資料照
民眾黨新竹市議員李國璋表示，那23萬是柯文哲給他的農地整地剩餘款，「這沒有什麼問題」。圖／報系資料照

民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案遭羈押禁見，護夫心切的妻子陳佩琪接受媒體專訪時出示帳戶明細佐證5筆1628萬的金流都是「清白錢」。但民進黨政策會執行長王義川發現，民眾黨新竹市議員李國璋曾在今年5月匯入23餘萬至柯私人帳戶，質疑不單純。李國璋也反譏，用膝蓋想也知道，那23萬是柯給他的農地整地剩餘款，「沒什麼問題」。

王義川在政論節目上指出，李國璋在5月21日上午9時51分27秒，曾匯了一筆23萬5875元的款項至柯文哲的私人帳戶。王義川質疑，李國璋身為民眾黨員，匯了23萬多元給柯文哲，「這是什麼狀況？是跟黨主席借錢然後還錢嗎？而且款項還有個位數」。

王義川質疑，由於李國璋也身兼民眾黨新竹市黨部主委，若是黨務相關款項，應該匯入中央黨部，並非進入柯文哲的私人帳戶，且李國璋去年曾替柯文哲處理新竹芭樂園違規拿來當停車場的農地，「請問您是否有幫柯文哲主席在新竹處理什麼業務？」

李國璋也反譏，用膝蓋想也知道，那23萬是柯文哲給他的農地整地剩餘款，「這沒有什麼問題」，且23萬在匯給柯文哲時，在金流上也有註明是整地剩餘款。他也提出兩點質疑，第一，為何檢調不知情？第二，檢調明知道這筆款項的用途是什麼，為何還要外洩給媒體知道，難道檢調還要否認有機密外洩的問題嗎？

柯文哲 民眾黨 王義川

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