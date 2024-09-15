遭質疑種電 內政部澄清：國家公園建物配合淨零減碳

內政部今天說，國家公園管理處的辦公室及遊客中心屬公有建築，須配合2050淨零排放政策，提高建築能效，並在建築物導入自用型再生能源以減少碳排，外界稱國家公園大規模種電與事實不符。

內政部透過新聞稿表示，為達成2050淨零建築的目標，全國各類型的公有建築及既有建築都必須帶頭做起，逐年提升建築能源效率。國家公園管理處的辦公室及遊客中心也屬公有建築，須配合淨零排放政策，提高建築能效，並在建築物導入自用型再生能源以減少碳排。

內政部說，各國家公園管理處以民國112年為基準資料盤點用電量，換算為碳排放量約為3939噸二氧化碳當量；舉例來說，最早設立的墾丁國家公園、高山型的玉山國家公園及離島的金門國家公園，場館碳排放量分別約為425、444及685噸二氧化碳當量，3個國家公園中，金門國家公園因屬戰役史蹟型，場館數量較多，所以其碳排放相對較高。

內政部指出，為了符合建築能效相關規範，國家公園將優先檢討汰換能源效率不佳空調設備，並設定合理室溫；不足之處，再進一步運用再生能源降低碳排，規劃在遊客中心或相關廳舍屋頂、停車場等架設太陽能光電板，為園區提供自用的乾淨能源。

內政部強調，國家公園建築在設置節能、創能及儲能設施時，將考量各國家公園獨特的生態環境與自然景觀，採因地制宜的方式進行專業設計與規劃，在不影響生態保育與觀光資源的前提下，加速淨零轉型，外界稱國家公園大規模「種電」，與事實不符。