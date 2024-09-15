快訊

偷渡陸男闖台有玄機？出發日是毛澤東忌日 竟和陸「革命烈士」撞名

前英國駐美大使看好川普勝選 指賀錦麗重蹈希拉蕊「1錯誤」

玩遊戲被主持人鹹豬手「伸進內衣揉胸」 阿諾委屈請辭被誤會公主病

蕭旭岑喊AIT沒說不關切柯文哲案 綠委酸厚臉皮的無賴

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑。圖／本報資料照片
馬英九基金會執行長蕭旭岑。圖／本報資料照片

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，前大使介文汲指美國在台協會（AIT）將出手干預，遭AIT否認介入，但馬英九基金會執行長蕭旭岑認為，美方只否認介入而非不關切。民進黨立委批評，這是極度沒有外交常識的厚臉皮無賴行徑；另有綠委直指，全世界唯一會介入台灣事務的，就只有中國。

介文汲日前曾在政論節目中透露，美國希望賴清德總統在柯文哲案中「有所節制」，更稱AIT將出手干預，遭行政院駁斥，AIT昨天也重申，尊重台灣的民主制度，也尊重台灣對法治的支持，「我們不介入台灣的司法事務」。但蕭旭岑認為，美方只否認「介入」，沒說不「關切」。

對此，民進黨立委王定宇指出，全世界的自由民主國家都知道，沒有人會去干涉他國的司法是，這是單純司法調查涉及貪瀆案件；國際上大概只有中國共產黨有聲援柯文哲，對於少數散播AIT關切的人，這已是極度沒有國際外交常識，也是很厚臉皮的無賴行徑。

王定宇認為，AIT都已公開打臉相關說法，沒想到蕭還可以換個名詞，「難道否認你的說法，還要把每一種動詞、用詞、形容詞都要講一遍，才能堵住你的嘴嗎？」、「自己丟臉就算了，你老闆知道你在丟臉嗎？這是非常不妥的事情。」製造假消息「挾洋自重」聲援，而且還非自己政黨的事，搞不懂他們在想什麼。

王定宇說，台灣是自由民主國家，司法案件就司法處理，各個政黨都一樣，對於少數企圖把司法案件政治化，甚至製造台灣民主國家盟友在介入此案的假象，看起來都是親近中共的人在幹這種醜事，國人都看得很清楚。

民進黨立委許智傑批評，身為台灣的前外交官，四處詆毀台灣國際形象、相當不恰當，逼得美方出面打臉，重申不會介入台灣司法。他也提醒國民黨，全世界唯一會介入台灣事務的，就只有中國，「千萬別再搞錯了」。

AIT 司法 柯文哲

延伸閱讀

罷免案小草動向受關注 謝國樑：是非黑白市民看眼裡

凍結總統府預算？ 綠批干涉司法

柯文哲案插曲…AIT否認「介入」台灣司法 蕭旭岑：沒說不「關切」

將出手干預柯文哲案？AIT：尊重台灣民主、不介入司法

相關新聞

影／馬英九第11次完渡日月潭 自嘲沒變成「日月潭水怪」

日月潭萬人泳渡吸引2萬2609人參加，前總統馬英九以2小時53分完賽，馬英九說，他第一次泳渡才花1個小時，這次花了近3個...

被傳核定高雄國賓容積率 吳敦義怒斥一派胡言

京華城案容積爭議延燒至高雄國賓飯店，有傳言稱高雄國賓飯店容積破千，是高雄市前市長吳敦義核定。對此，吳敦義今透過臉書駁斥，...

你推光電我埋單？ 地方人士：盼中央能有一致性標準

雲林地方政府發函能源署，要求中央做再生能源總量管制、釐清審查規範，並揚言，在中央訂定審查規範之前，雲林縣政府暫緩核發再生...

卓揆下午參訪七股光電場 環境生態衝擊地方籲停止種電

行政院長卓榮泰今下午將前往台南七股參訪太陽光電場，地方人士說，理解綠電對當前國家經濟重要性，但七股區種電面積已超過全區1...

把人當宴席妹？詹江村再爆鍾小平邀餐敘點名美女一起來

國民黨台北市議員鍾小平近期緊追京華城案，但被同黨桃園市議員詹江村指稱追求民眾黨員曾姸潔不成，惱羞成怒才猛攻民眾黨主席柯文...

白營喊新會期提案「凍結總統府預算」 何博文還擊：應適可而止

民眾黨昨在嘉義市辦開講，聲援正因案羈押中的黨主席柯文哲，群眾情緒激昂。立委張啟楷現場批民進黨變成黨、檢、媒體的新黨國主義...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。