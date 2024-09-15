蕭旭岑喊AIT沒說不關切柯文哲案 綠委酸厚臉皮的無賴

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，前大使介文汲指美國在台協會（AIT）將出手干預，遭AIT否認介入，但馬英九基金會執行長蕭旭岑認為，美方只否認介入而非不關切。民進黨立委批評，這是極度沒有外交常識的厚臉皮無賴行徑；另有綠委直指，全世界唯一會介入台灣事務的，就只有中國。

介文汲日前曾在政論節目中透露，美國希望賴清德總統在柯文哲案中「有所節制」，更稱AIT將出手干預，遭行政院駁斥，AIT昨天也重申，尊重台灣的民主制度，也尊重台灣對法治的支持，「我們不介入台灣的司法事務」。但蕭旭岑認為，美方只否認「介入」，沒說不「關切」。

對此，民進黨立委王定宇指出，全世界的自由民主國家都知道，沒有人會去干涉他國的司法是，這是單純司法調查涉及貪瀆案件；國際上大概只有中國共產黨有聲援柯文哲，對於少數散播AIT關切的人，這已是極度沒有國際外交常識，也是很厚臉皮的無賴行徑。

王定宇認為，AIT都已公開打臉相關說法，沒想到蕭還可以換個名詞，「難道否認你的說法，還要把每一種動詞、用詞、形容詞都要講一遍，才能堵住你的嘴嗎？」、「自己丟臉就算了，你老闆知道你在丟臉嗎？這是非常不妥的事情。」製造假消息「挾洋自重」聲援，而且還非自己政黨的事，搞不懂他們在想什麼。

王定宇說，台灣是自由民主國家，司法案件就司法處理，各個政黨都一樣，對於少數企圖把司法案件政治化，甚至製造台灣民主國家盟友在介入此案的假象，看起來都是親近中共的人在幹這種醜事，國人都看得很清楚。

民進黨立委許智傑批評，身為台灣的前外交官，四處詆毀台灣國際形象、相當不恰當，逼得美方出面打臉，重申不會介入台灣司法。他也提醒國民黨，全世界唯一會介入台灣事務的，就只有中國，「千萬別再搞錯了」。