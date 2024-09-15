白委揚言凍總統府預算 林俊憲：乾脆刪北所預算救阿北

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，民眾黨立委張啓楷炮轟，賴清德總統選前說要到國會國情報告，選後卻跳票，他將提案凍結總統府預算，讓民進黨立委林俊憲大酸，不如直接一點，「何不提案全數刪除台北看守所的預算？」

林俊憲在社群軟體Threads批評，「我覺得是這樣啦，不用在那邊搞什麼迂迴戰術，要救阿北就直接一點，何不提案全數刪除台北看守所的預算？看守所沒預算，無法運作，阿北直接就地釋放，不是更快嗎？」

林俊憲提到，監察院查出民眾黨的申報有問題，就要刪監察院預算，北檢調查柯文哲案，就要刪法務部預算，現在要動總統府預算，又有什麼理由？濫用公權力至此，「沒看過這麼不要臉的政黨。」

他指出，合理監督、合理理由凍結刪除預算，是立法院的職責，如果要用這種惡搞的方式妨礙其他憲政機關運作，民進黨一定戰到底。

林俊憲並補充，總統府明年度預算為11.2億，而明年度中央政府總預算是3兆1325億，總統府預算佔中央政府總預算的0.035％。這11.2億中，有10億是「一般行政」科目，「簡單講，就是維持總統府開門最低限度運作的必要經費，館舍修繕、僱員薪水、警衛設備、資安維護等等。」

他直指，0.035％的預算，幾乎全是基本維持費，沒有擴張性的行政計畫，「說要凍結總統府預算，不是政治惡搞是什麼？」