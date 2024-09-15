影／馬英九參加泳渡日月潭 耗時2小時53分完賽

前總統馬英九第11次參加日月潭萬人泳渡，最終耗時2小時53分完賽，他一上岸就接受民眾熱烈鼓掌歡迎，也有人對他比起大拇指說讚。馬英九在獲頒完賽證明後致詞時打趣表示，他很高興今天是「第一次」 完成泳渡日月潭，今年才74歲。他上岸後遇到外國人用英文問來自哪自國家，對方回答法國後，他馬上轉換成流利的法文與對方對話，令民眾相當佩服。

馬英九指出，他還會繼續游，會游到不能游為止。並要在場民眾為他加油。他很高興今天還是能游完，雖然時間慢了一點。回憶起第一次參加時，完賽只花一小時又多一點，現在將近三小時，越來越慢，這是沒有辦法的事，因為他如果游得越來越快，豈不成了日月潭水怪了嗎?