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英美重申台海和平 外交部：共同捍衛國際秩序

中央社／ 台北15日電

美國國務卿布林肯與英國外交大臣拉米舉行戰略對話，14日發布聯合聲明重申，台海和平對國際社會不可或缺。外交部今天表示，台灣將與民主夥伴共同捍衛國際秩序。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）10日與英國外交大臣拉米（David Lammy）於倫敦舉行「英美戰略對話」（UK-US Strategic Dialogue），雙方就支援烏克蘭以及歐洲、中東和印太局勢、經濟韌性與永續成長等安全防衛事務進行會晤，14日發布聯合聲明，重申台海和平穩定對國際社會安全與繁榮不可或缺，呼籲以和平方式解決兩岸問題。

外交部下午發布新聞稿對此表示誠摯歡迎，並感謝英美等理念相近國家持續關切台海或印太整體和平穩定。

外交部指出，台灣作為國際社會負責任的成員，將持續與所有理念相近的民主夥伴攜手合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進區域和平、穩定與繁榮。

台海 外交部 布林肯

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