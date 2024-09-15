環境部：自願碳足跡管理辦法 最快9月底前預告

環境部現正研擬自願性產品碳足跡管理辦法，企業可為單一產品申請碳足跡、揭露排碳量；預訂最快9月底前預告，後續將持續研擬強制性產品碳足跡管理辦法，但尚未確定期程。

環境部配合氣候變遷因應法上路，研擬訂定「自願性產品碳足跡管理辦法」（暫名），規範包含碳足跡核定申請、應備文件、審查、查驗、核算、分級、標示、使用、期限、廢止、管理、其他應遵行事項及非屬公告應核定碳足跡產品獎勵辦法。

環境部說明，所謂的碳足跡，指的是產品由原料取得、製造、配送銷售、使用及廢棄處理等生命週期各階段產生碳排放量，經換算為二氧化碳當量總和。

環境部在前身行政院環境保護署時期，已推動「行政院環境保護署推動產品碳足跡管理要點」。環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴說明，新訂辦法最主要的一點，就是要求單一產品有一致的碳足跡。

黃偉鳴解釋，假設A公司共有10條產線生產單一產品，就不能只選一條碳排最佳的產線來申請，未來會要求取得每條產線的排碳量、再去估算取得該產品的碳足跡。

黃偉鳴強調，碳足跡的意義只有「揭露排碳量」，並不是取得碳足跡就像拿到獎狀一般；然而各產品的碳足跡偏多偏少，需有更多業者一同加入後才能有完整評估。

黃偉鳴預估，自願性產品碳足跡管理辦法最快能在9月底前預告；後續仍會持續研擬強制性產品碳足跡管理辦法，但由於強制性可能涉及進口商品等問題，因此仍需進一步研商，暫無預訂期程。