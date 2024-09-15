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雲林縣要求中央統一綠能政策 張嘉郡：應制定明確方針

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委張嘉郡。圖／張嘉郡辦公室提供
國民黨立委張嘉郡。圖／張嘉郡辦公室提供

雲林縣府近期發函給經濟部，盼中央綠能政策能從長計議，要求納入總量管制，同時希望統一審查作業規範，還揚言在中央改進之前，將暫緩核發執照給再生能源發電廠。國民黨立委張嘉郡表示，綠能發展是全球趨勢，台灣的天然資源有限，需要乾淨且穩定的能源供給，才有利經濟發展，新政府應制定明確能源方針。

張嘉郡表示，經濟與能源發展是中央政府的政策，綠能發展至今仍無法成為穩定的基載電力，新政府上台後責無旁貸，應有明確的能源發展方針，而不是讓地方政府與能源業者自生自滅，也絕非國家之福。

張嘉郡表示，今年以來跳電事故各地頻傳，經濟部與台電都推給發電機組出問題，始終不願面對與檢討能源政策，呼籲新政府要順應民意的呼喚，檢討並擬定可長可久的能源政策。

張嘉郡 經濟發展 能源政策

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