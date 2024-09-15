聽新聞
0:00 / 0:00
雲林縣要求中央統一綠能政策 張嘉郡：應制定明確方針
雲林縣府近期發函給經濟部，盼中央綠能政策能從長計議，要求納入總量管制，同時希望統一審查作業規範，還揚言在中央改進之前，將暫緩核發執照給再生能源發電廠。國民黨立委張嘉郡表示，綠能發展是全球趨勢，台灣的天然資源有限，需要乾淨且穩定的能源供給，才有利經濟發展，新政府應制定明確能源方針。
張嘉郡表示，經濟與能源發展是中央政府的政策，綠能發展至今仍無法成為穩定的基載電力，新政府上台後責無旁貸，應有明確的能源發展方針，而不是讓地方政府與能源業者自生自滅，也絕非國家之福。
張嘉郡表示，今年以來跳電事故各地頻傳，經濟部與台電都推給發電機組出問題，始終不願面對與檢討能源政策，呼籲新政府要順應民意的呼喚，檢討並擬定可長可久的能源政策。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言