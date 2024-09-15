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雲林縣府槓中央？ 藍營表態支持制定綠能審查統一規範

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
藍營認為，如果沒有統一綠電規範，便可能衍生弊案，中央既要發展綠能，就應從善如流，邀請各地方縣市政府，共同討論如何制定一致標準。圖／台南市經發局提供
藍營認為，如果沒有統一綠電規範，便可能衍生弊案，中央既要發展綠能，就應從善如流，邀請各地方縣市政府，共同討論如何制定一致標準。圖／台南市經發局提供

雲林縣府近期發函給經濟部，盼中央綠能政策能從長計議，要求納入總量管制，同時希望統一審查作業規範，還揚言在中央改進之前，將暫緩核發執照給再生能源發電廠。藍營認為，如果沒有統一綠電規範，便可能衍生弊案，中央既要發展綠能，就應從善如流，邀請各地方縣市政府，共同討論如何制定一致標準。

國民黨立委洪孟楷指出，能源政策方向應為全國一體，要有統一規範，不同縣市應有相同能源標準。大家都支持再生能源，不過民進黨政府過去8年執政，造就許多綠電蟑螂，同時衍生許多弊案。既然雲林縣府有此提議，中央應大開大闔，邀集各地方縣市政府開會，確認統一標準，對能源發展將更有實質幫助；中央無須與地方對立，應從善如流，制定方向，地方政府才有規可循。

國民黨立委牛煦庭指出，從此可見民進黨政府過去8年的綠能政策是急就章，沒有建立好遊戲規則，導致溝通成本提高、投資變數也變高，最後變成「有關係就沒關係」的產業型態。長遠來看，這樣的生態對能源政策沒有幫助，反而製造障礙，應該全面檢討；但我國能源供給始終吃緊，留給賴政府的時間恐怕不多。

國民黨立委謝龍介認為，總量管制實施有難度，因為能源政策不調整，綠能怎麼做都遠遠不足。不過他也認同應該訂定綠能細則與規範，避免業者透過民代、縣市政府「上下其手」，導致想要遵守規定，合法經營綠能的業者反被排除在外。

謝龍介表示，中央如果不制定統一標準，地方政府就可以「量身訂做」遊戲規則，像是台南的光電弊案就是這種情況；制定一致規範，勢在必行。

國民黨 弊案 能源政策

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