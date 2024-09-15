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雲林要經部統一綠能審查標準 綠委：意義不大

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
嘉義縣民進黨立委蔡易餘宣講。記者李宗祐／攝影
嘉義縣民進黨立委蔡易餘宣講。記者李宗祐／攝影

雲林縣政府發函能源署，要求中央做再生能源總量管制、釐清審查規範，並稱，在中央訂定審查規範前，將暫緩核發執照給再生能源發電廠、儲能系統等主管機關同意許可。民進黨立委認為此舉意義不大，若有疑慮，依現行權限即可拒發使照；另有綠委認為，經部可將環境監測納事前審查，不但能加強監管，也能避免綠電汙名化。

據了解，雲林縣槓上中央源自於近年光電弊案頻傳，但現在各項審查規範缺乏明確的遊戲規則，嚴審挨批卡關、寬鬆又成圖利。雲林縣政府在函文中指出，能源署針對再生能源發電設施建置應採取總量管制的因應作為，並擬訂主管機關同意函審查作業規範。

民進黨嘉義縣立委蔡易餘認為，若中央要重新檢討綠能電廠審查規範當然支持，但雲林縣府此時發函，其實意義不大。他解釋，依照既有規定，綠能業者設廠要取得能源署的籌設許可，再由地方政府核發使照，若雲林縣府想對綠能政策表示態度，大可依權限拒絕發照即可。

蔡易餘進一步指出，雲林縣府所謂的統一標準、總量管制的概念是什麼還不清楚，如果每個縣市都訂定數量，超出後就不能再設廠嗎？目前看來，雲林要求訂定中央的目標概念尚不明確，但無論如何，只要有疑慮，現階段即可否決綠能廠商的建照核發。

民進黨台南立委郭國文指出， 因應國際趨勢，台灣企業對於綠電的需求不斷增加，但他認為，政府在綠能政策上，不能只有設置KPI（關鍵績效指標）的思維，應該兼顧生活、生態與生產的共存，來調整綠電設置的政策，回應民間對於綠電設置的疑慮。

郭國文指出，他已經推動經濟部設置環境監測的事後指標，並認為相關指標應納入事前申請的必要條件，才能有前後一致的行政效應，如此不但能加強監管，同時能避免綠電汙名化。

再生能源 民進黨 雲林

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