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民進黨號召民眾捐血 共同建構強大社會安全網

中央社／ 台北15日電

民進黨今天在新北市舉辦捐血活動，民進黨副秘書長何博文說，捐血活動宛若建構社會安全網的一環，讓民眾感受到社會的互助精神，未來也會號召各縣市黨部舉辦活動，一起幫助需要的人，讓全民凝聚，為台灣奉獻熱血。

民進黨副秘書長何博文、全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會總召集人劉德宗、民進黨社運部主任江志銘、民進黨發言人吳崢、戴瑋姍等人共同出席「健康台灣熱心公益捐血」活動。

何博文表示，民進黨平時就是公益團體，深入社區及鄰里，透過號召讓更多人一起參與捐血活動，希望能夠建立強大的社會安全網，讓民眾感覺到社會充滿互助的精神。民進黨中央黨部就像一個平台，除了這場活動，也會協助各縣市黨部辦理捐血活動，讓全民用熱血凝聚在一起。

何博文說，捐血對身體健康有幫助，是利人利己最好的公益活動，結合總統賴清德推動的健康台灣，同時建構安全而強大的社會安全網，大家捐的每一袋血，不管在山邊海邊、偏鄉或都會區，都可能讓任何需要的人使用，希望全民共同參與。

何博文表示，民進黨中央黨部已經辦過多次捐血活動，未來也會號召各縣市黨部舉辦捐血活動，要將民眾的熱血結合所有黨公職以及政治工作者的熱情，讓全民感受到捐血公益活動的好處，他呼籲民眾如果身體條件符合，歡迎一同參與，為台灣奉獻熱血。

公益活動 捐血 民進黨

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