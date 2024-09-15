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影／馬英九第11次完渡日月潭 自嘲沒變成「日月潭水怪」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
前總統馬英九（中）以2小時53分完渡日月潭，並表示他會一直參加萬人泳渡，直到游不動為止。記者江良誠／攝影
前總統馬英九（中）以2小時53分完渡日月潭，並表示他會一直參加萬人泳渡，直到游不動為止。記者江良誠／攝影

日月潭萬人泳渡吸引2萬2609人參加，前總統馬英九以2小時53分完賽，馬英九說，他第一次泳渡才花1個小時，這次花了近3個小時，這也是無可奈何，但他轉念一想這才正常，「如果越游越快的話，我不就變成日月潭水怪了嗎？」馬式幽默獲得台下如雷掌聲。

馬英九今天從朝霧碼頭出發，隨身帶有定位器。南投縣副縣長王瑞德說，馬英九的定位曾有一段時間沒有移動，以為出現問題，後來才知道馬英九以為這次是最後一次參加日月潭泳渡，因此在中途停下捨不得繼續游，否則成績比去年更好，他代表縣政府邀請馬英九前總統明年繼續參加。

馬英九說，他今年才74歲，很開心和大家一起參加日月潭泳渡，他上岸後看到外國泳客，他以英語詢問從哪裡來，對方回答是法國，他也立刻以法語向這些法國泳客打招呼，讓他們覺得很驚喜，他也希望有更多外國遊客參加日月潭泳渡。

這次是他第11次完成日月潭泳渡，今天能夠游完全程，雖然時間慢一點，但游泳好、身體就好，他很開心能夠和大家參加日月潭泳渡，他也會繼續參加萬人泳渡，游到不能游為止，希望大家為他加油。

馬英九第11次完渡日月潭，由南投縣副縣長王瑞德頒發證書。記者江良誠／攝影
馬英九第11次完渡日月潭，由南投縣副縣長王瑞德頒發證書。記者江良誠／攝影

日月潭 法國 馬英九

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