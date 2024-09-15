影／馬英九第11次完渡日月潭 自嘲沒變成「日月潭水怪」
日月潭萬人泳渡吸引2萬2609人參加，前總統馬英九以2小時53分完賽，馬英九說，他第一次泳渡才花1個小時，這次花了近3個小時，這也是無可奈何，但他轉念一想這才正常，「如果越游越快的話，我不就變成日月潭水怪了嗎？」馬式幽默獲得台下如雷掌聲。
馬英九今天從朝霧碼頭出發，隨身帶有定位器。南投縣副縣長王瑞德說，馬英九的定位曾有一段時間沒有移動，以為出現問題，後來才知道馬英九以為這次是最後一次參加日月潭泳渡，因此在中途停下捨不得繼續游，否則成績比去年更好，他代表縣政府邀請馬英九前總統明年繼續參加。
馬英九說，他今年才74歲，很開心和大家一起參加日月潭泳渡，他上岸後看到外國泳客，他以英語詢問從哪裡來，對方回答是法國，他也立刻以法語向這些法國泳客打招呼，讓他們覺得很驚喜，他也希望有更多外國遊客參加日月潭泳渡。
這次是他第11次完成日月潭泳渡，今天能夠游完全程，雖然時間慢一點，但游泳好、身體就好，他很開心能夠和大家參加日月潭泳渡，他也會繼續參加萬人泳渡，游到不能游為止，希望大家為他加油。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言