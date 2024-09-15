被傳核定高雄國賓容積率 吳敦義怒斥一派胡言

京華城案容積爭議延燒至高雄國賓飯店，有傳言稱高雄國賓飯店容積破千，是高雄市前市長吳敦義核定。對此，吳敦義今透過臉書駁斥，表示這完全是胡言亂語、一派胡言。

吳敦義還原時間軸指出，建築容積獎勵的核定確屬地方首長之權，高雄國賓飯店是1981年（民國70年）開幕營業，他是在1990年6月18日至高雄服務，於1998年12月25日卸任。高雄國賓決定重建是2020年的事，距他卸任高雄市長已近20年，所謂取得1142%的容積獎勵是今年，與他當市長的時代更加遙遠。

吳敦義說，「這時的我，無官一身輕，有什麼權力核定國賓飯店容積案？這事干我底事？」還有人說遠雄建設在高雄興建的THE ONE大樓的2000多容積獎勵是他核定的，也是歪曲事實的謊言。

吳敦義說，凡有普通常識者皆知，政府核發的建築執照有一定期限，業主取得建照後，必須在規定期間開工、施工、完工。THE ONE如果是他當市長時取得容積獎勵，就一定是在他任內開工興建，它大約是在四年前完工，施工期就長達20年以上，全世界到現在，應該還沒有一棟大樓可以蓋這麼久吧？

吳敦義說，就他的印象，建物容積獎勵辦法應是民國88年3月才發布施行，那時他已不當高雄市長了，而在他當地方首長的時代，並沒有所謂的獎勵容積的權力，自然不會發生建物容積率超乎常情的爭議。