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卓揆下午參訪七股光電場 環境生態衝擊地方籲停止種電

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
行政院長卓榮泰下午將參訪七股光電場，地方認為，七股區種電面積過大，衝擊環境生態及水產養殖，呼籲停止種電。記者謝進盛／攝影
行政院長卓榮泰下午將參訪七股光電場，地方認為，七股區種電面積過大，衝擊環境生態及水產養殖，呼籲停止種電。記者謝進盛／攝影

行政院長卓榮泰今下午將前往台南七股參訪太陽光電場，地方人士說，理解綠電對當前國家經濟重要性，但七股區種電面積已超過全區10%，恐衝擊環境負擔及水產養殖，呼籲中央應落實總量管制。停止在當地種電。

卓榮泰下午將由經濟部長郭智輝等人陪同，前往七股區三股里大亞公司旗下志光能源七股漁電共生案場參訪。據知，該案場占地160公頃，總裝置容量120MW，兼顧發電、養殖和生態三大功能，是全台規模最大漁電共生案場，第一期總共85MW的裝置容量，2021年施工，22023年7月取得電業執照正式商轉，年預估漁貨產量將達500噸，其中包含蛤蠣、烏魚、石斑魚、虱目魚等。

「七股區真的不應該再種電了。」當地三股里長黃仙立說，他不反對綠能，但不認同太陽光電過度集中在特定區域，尤其，七股區多年來因過度種電，已威脅當地水產養殖業生存及承租戶權益。

黃指出，資料顯示，迄今七股漁電共生案場光電面積逾1148公頃，約七股區10%土地都在種電，2025年太陽光電裝置容量20GW（百萬瓩）中，光一個七股區就達1GW，設置容量更占1/20，環境負荷可以想像。

他表示，綠電常造成農漁業損失，大亞公司當初依法申請，迄今與養殖漁民、地主充分溝通，也在學校、社區、宮廟投入公益資源，地方也會持續監督業者有無落實，但環境永續更重要，七股光電業應該要落實總量管制。

卓榮泰 種電

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