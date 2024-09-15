AIT聲明不介入台灣司法 民進黨：僅中國對柯案表態

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，在野黨人士質疑AIT關切此案，美國在台協會已聲明不介入台灣司法事務。民進黨今天說，美國是民主法治國家，不會介入其他國家偵辦中的司法案件，目前全世界唯一針對柯文哲司法案件表態的，只有中國政府。

柯文哲因京華城案遭羈押禁見，前駐紐西蘭大使介文汲日前指此事續辦，美國在台協會（AIT）將出手干預。馬英九基金會執行長蕭旭岑也稱AIT關切「百分之百是真的」。美國在台協會則表示，尊重台灣的民主制度，也尊重台灣對法治的支持，「我們不介入台灣的司法事務」。

民進黨副秘書長何博文今天出席公益捐血活動時受訪表示，美國是民主法治國家，民主法治國家的司法是不容任何人或任何的政治力量介入，更何況台灣的司法獨立，也不可能讓外國介入，美國外交單位已重申這樣的立場，國民黨相關人士不需要再「硬拗」。

民進黨發言人吳崢表示，目前全世界唯一一個政府、針對柯文哲司法案件進行表態的，就只有中國的國台辦。

吳崢說，大家知道在中國司法跟政治之間是沒有距離的，也難怪中國會突破一般國家的分際，針對台灣偵辦中的司法案件表達關切。

吳崢指出，台灣民主化非常久，人民對於民主制度、司法獨立都有一定信心，檢調目前仍在偵辦案件，如果當事人清白，他相信證據會說話、還公道；如果有涉案，司法也會採取勿枉勿縱的態度，希望朝野各黨都尊重司法。

另外，民眾黨立委張啓楷表示，民進黨政府不顧程序正義押人取供，喊話總統賴清德在表態支持司法人權、到立法院做國情報告之前，會提案凍結總統府預算。

對此，何博文說，立法委員審查預算是相當神聖且專業職責，如果立委審查預算出發點只是為了政黨主席的司法案件，動輒說要刪除法務部、司法院或凍結總統府、刪除監察院預算，這個就是以政黨之私、一己之私，傷害全民權益。

何博文表示，揚言用刪除或凍結總預算方式，介入影響司法，這在民主國家非常少見，而民眾黨竟然公開做這樣呼籲，他非常遺憾。

何博文說，司法偵辦相關案件不分黨派，不管是民進黨、國民黨、民眾黨或是任何黨派，只要有相關的事證，司法單位都會嚴辦，希望大家尊重司法調查過程，不要用政治力介入和干預，藉立法院審查預算來修理司法單位，這對台灣司法制度有長遠負面影響。