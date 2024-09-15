快訊

陸男駕橡皮艇直闖林口海岸背景曝光 他「1說詞」有矛盾…海巡人員疑惑

肥胖讓雄性禿更早報到 醫曝男性及女性可治療的臨界點在何時

超大停車格！他嗨喊「能買到是天選之人」 一票人卻搖頭：有兩大風險

AIT聲明不介入台灣司法 民進黨：僅中國對柯案表態

中央社／ 台北15日電

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，在野黨人士質疑AIT關切此案，美國在台協會已聲明不介入台灣司法事務。民進黨今天說，美國是民主法治國家，不會介入其他國家偵辦中的司法案件，目前全世界唯一針對柯文哲司法案件表態的，只有中國政府。

柯文哲因京華城案遭羈押禁見，前駐紐西蘭大使介文汲日前指此事續辦，美國在台協會（AIT）將出手干預。馬英九基金會執行長蕭旭岑也稱AIT關切「百分之百是真的」。美國在台協會則表示，尊重台灣的民主制度，也尊重台灣對法治的支持，「我們不介入台灣的司法事務」。

民進黨副秘書長何博文今天出席公益捐血活動時受訪表示，美國是民主法治國家，民主法治國家的司法是不容任何人或任何的政治力量介入，更何況台灣的司法獨立，也不可能讓外國介入，美國外交單位已重申這樣的立場，國民黨相關人士不需要再「硬拗」。

民進黨發言人吳崢表示，目前全世界唯一一個政府、針對柯文哲司法案件進行表態的，就只有中國的國台辦。

吳崢說，大家知道在中國司法跟政治之間是沒有距離的，也難怪中國會突破一般國家的分際，針對台灣偵辦中的司法案件表達關切。

吳崢指出，台灣民主化非常久，人民對於民主制度、司法獨立都有一定信心，檢調目前仍在偵辦案件，如果當事人清白，他相信證據會說話、還公道；如果有涉案，司法也會採取勿枉勿縱的態度，希望朝野各黨都尊重司法。

另外，民眾黨立委張啓楷表示，民進黨政府不顧程序正義押人取供，喊話總統賴清德在表態支持司法人權、到立法院做國情報告之前，會提案凍結總統府預算。

對此，何博文說，立法委員審查預算是相當神聖且專業職責，如果立委審查預算出發點只是為了政黨主席的司法案件，動輒說要刪除法務部、司法院或凍結總統府、刪除監察院預算，這個就是以政黨之私、一己之私，傷害全民權益。

何博文表示，揚言用刪除或凍結總預算方式，介入影響司法，這在民主國家非常少見，而民眾黨竟然公開做這樣呼籲，他非常遺憾。

何博文說，司法偵辦相關案件不分黨派，不管是民進黨、國民黨、民眾黨或是任何黨派，只要有相關的事證，司法單位都會嚴辦，希望大家尊重司法調查過程，不要用政治力介入和干預，藉立法院審查預算來修理司法單位，這對台灣司法制度有長遠負面影響。

司法院 民進黨 美國在台協會

延伸閱讀

民進黨要在各地辦捐血 何博文：熱血凝聚全民的心

凍結總統府預算？ 綠批干涉司法

白營喊新會期提案「凍結總統府預算」 何博文還擊：應適可而止

柯文哲案插曲…AIT否認「介入」台灣司法 蕭旭岑：沒說不「關切」

相關新聞

你推光電我埋單？ 地方人士：盼中央能有一致性標準

雲林地方政府發函能源署，要求中央做再生能源總量管制、釐清審查規範，並揚言，在中央訂定審查規範之前，雲林縣政府暫緩核發再生...

獨／地方槓中央？ 雲林發函經部明示暫緩綠能電廠核照

中央綠能政策走到地方政府忍無可忍了嗎？雲林縣政府近期發函給經濟部，公開表示希望中央綠能政策能從長計議，不但要求納入總量管...

影／日月潭泳渡萬人下水餃 前總統馬英九最後一游

第42屆日月潭萬人泳渡今天登場，「萬人下水餃」場面壯觀。今年也是前總統馬英九「最後一游」，馬英九說，萬人泳渡每年只辦一次...

罷免案小草動向受關注 謝國樑：是非黑白市民看眼裡

民眾黨主席柯文哲因京華成建案涉嫌圖利被收押，基隆的「小草」動向受關注。推動罷免團體昨指近期小草支持罷免反而增加，基隆市長...

雲林縣府槓中央？ 藍營表態支持制定綠能審查統一規範

雲林縣府近期發函給經濟部，盼中央綠能政策能從長計議，要求納入總量管制，同時希望統一審查作業規範，還揚言在中央改進之前，將...

從賀錦麗、川普辯論 看賴清德大法官名單潛在的問題

美國副總統、民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）與美國前總統、共和黨候選人川普（Donald Trump）日前進行總統大選辯論，女性生育權（墮胎權）成為攻防重點之一。賀錦麗將川普支持禁止懷孕6周以上女性墮胎的主張稱之為「川普墮胎禁令」，川普則稱現況是由美國各州自行決定，他不會簽署、也沒有理由簽署禁止墮胎法令，「因為我們已經得到大家想要的了」。川普說的其實沒錯，這些早在川普擔任美國總統時，提名了3個保守派大法官，使美國最高法院9個大法官當中有多達6個保守派大法官，就注定會發生。而同樣的問題，如今放在賴清德備受爭議的大法官名單，又能給台灣什麼啟示呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。