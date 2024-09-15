謝國樑：事情都做對了 不曉得罷免團體到底罷免什麼？

基隆市長謝國樑今與國民黨立委李彥秀、謝龍介、林沛祥，前往社區宣講反罷免。謝說，東岸商場爭議透過司法和上級行政機關裁判，市府已獲「4連勝」，上任18個月也看到施政成績，所有的事情都做對了，不曉得罷免團體到底在罷免什麼？

公民團體山海公民拆樑行動發起連署罷免謝國樑成案，10月13日投票。謝陣營和罷團近期展開宣傳，各自尋求民眾支持。謝國樑今有黨內同志相挺，罷團則由志工分赴仁愛、成功市場宣傳。

謝國樑上午和李彥秀、謝龍介和林沛祥3名立委陪同，前往安樂區城上城社區和民眾座談，號召民眾投下不同意罷免票。

謝國樑說，上任一年半來，基隆市政成績在數字上，已有明確的增長，包括交通傷亡事故率是本島縣市第2低，去年也是過去10年人口數唯一正成長。市府還債超過10億元，是20年來財政最好的一刻，但基礎建設沒有因還債減少，今年道路鋪平預算超過2億，近年最高。所有的事情都做對了，但是就不曉得罷免團體到底在罷免什麼。

謝國樑表示，講到罷免的源頭是東岸商場，不禁讓他非常的感嘆，法院判市勝訴，但是NET卻可以仍然霸佔東岸商場，繼續做生意，開店賣衣服，卻不用繳任何1元的租金。如果以西門町紅樓NET沒有繳租金拒絕搬遷的案例，時間可以拖長達6年，市庫跟民眾的權益不知道要損失多少。

李彥秀認為，謝國樑現在變成是「撿爛攤子」的市長，不僅東岸商場，前市府的轉運站、田徑場、美術館工程都是爛攤子。謝國樑是守護基隆市產的市長，市民要的是能夠推動基隆市政的團隊，不是整天做認知作戰操作的團隊，10月13日請市民一票一票，還給謝市府團隊公道。

謝龍介表示，看到良善老實認真勤勞奮鬥的市長被人欺負，心中很捨不得。台語俗話說「好人若縮縮，壞人就嗆秋（囂張）」，他是路見不平拔刀相助，特地從台南北上挺謝。

謝龍介指出，NET如果是一間有社會責任的公司，司法判你輸，鼻子摸一摸，趕快跟基隆市政府善後才對。結果不是，NET「借荊州，霸荊州」，趁著司法拖延時間，不用繳租金繼續營業。謝國樑幫基隆人把資產要回來，廠商橫柴入灶繼續霸佔，「基隆人你們吞得下嗎？」

林沛祥說，這次罷免案已經變成鬧劇，於理不合。本來的罷免理由失去了，現在要所有罷免的理由都是硬凹出來的。公民團體的角色已經蕩然無存，只剩下政黨操作，並在勢頭不對的時候想要撇清關係。