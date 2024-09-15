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把人當宴席妹？詹江村再爆鍾小平邀餐敘點名美女一起來

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨桃園市議員詹江村加碼爆料同黨台北市議員鍾小平邀餐敘還指名美女參加，質疑對方把人當宴席妹。圖／翻攝自詹江村臉書
國民黨桃園市議員詹江村加碼爆料同黨台北市議員鍾小平邀餐敘還指名美女參加，質疑對方把人當宴席妹。圖／翻攝自詹江村臉書

國民黨台北市議員鍾小平近期緊追京華城案，但被同黨桃園市議員詹江村指稱追求民眾黨員曾姸潔不成，惱羞成怒才猛攻民眾黨主席柯文哲。對此，鍾昨天中午喊告，詹則在晚間加碼爆料，質疑鍾把女方當成宴席妹，還欽點陪宴名單。

詹江村臉書近日連發數篇文，內容指鍾小平曾經追求曾姸潔，還奪命連環扣，讓曾覺得噁心，質疑鍾是追求遭拒，惱羞成怒跟民眾黨鬧翻；曾姸潔也說自己忍耐不舒服很久了。

鍾小平昨天強調這是惡意政治操作，周一要對詹、曾2人提告；詹江村則加碼爆料，指鍾把女方當宴席妹，還欽點陪宴名單。

詹江村貼出訊息截圖，圖中鍾小平頭像帳號2018年間不但傳訊問「什麼時候吃飯」，還傳「想念你」、「下周哪一天有空」、「你可以找女生朋友」等語，後來更拿對方LINE貼文合照指名「可不可以找最左邊那位美女一起來」，結果被詢問者回「很抱歉，如果要指定誰出席，我就不太想參與了，這感覺很怪，感覺不太正當」。

詹江村質疑鍾小平「你是當人家是宴席妹嗎」，又稱鍾是看著人家社群照片欽點陪宴名單，「你有考慮人家的感受嗎」。

民眾黨 詹江村 鍾小平

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