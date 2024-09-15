把人當宴席妹？詹江村再爆鍾小平邀餐敘點名美女一起來

國民黨台北市議員鍾小平近期緊追京華城案，但被同黨桃園市議員詹江村指稱追求民眾黨員曾姸潔不成，惱羞成怒才猛攻民眾黨主席柯文哲。對此，鍾昨天中午喊告，詹則在晚間加碼爆料，質疑鍾把女方當成宴席妹，還欽點陪宴名單。

詹江村臉書近日連發數篇文，內容指鍾小平曾經追求曾姸潔，還奪命連環扣，讓曾覺得噁心，質疑鍾是追求遭拒，惱羞成怒跟民眾黨鬧翻；曾姸潔也說自己忍耐不舒服很久了。

鍾小平昨天強調這是惡意政治操作，周一要對詹、曾2人提告；詹江村則加碼爆料，指鍾把女方當宴席妹，還欽點陪宴名單。

詹江村貼出訊息截圖，圖中鍾小平頭像帳號2018年間不但傳訊問「什麼時候吃飯」，還傳「想念你」、「下周哪一天有空」、「你可以找女生朋友」等語，後來更拿對方LINE貼文合照指名「可不可以找最左邊那位美女一起來」，結果被詢問者回「很抱歉，如果要指定誰出席，我就不太想參與了，這感覺很怪，感覺不太正當」。

詹江村質疑鍾小平「你是當人家是宴席妹嗎」，又稱鍾是看著人家社群照片欽點陪宴名單，「你有考慮人家的感受嗎」。