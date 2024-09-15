白營喊新會期提案「凍結總統府預算」 何博文還擊：應適可而止
民眾黨昨在嘉義市辦開講，聲援正因案羈押中的黨主席柯文哲，群眾情緒激昂。立委張啟楷現場批民進黨變成黨、檢、媒體的新黨國主義，他將在立院新會期提案「凍結總統府預算」。對此，民進黨副秘書長何博文今在新北板橋出席活動時說，若想藉審查預算機會修理司法單位，將對台灣司法制度造成傷害，希望民眾黨適可而止。
張啟楷昨在嘉義提到，柯文哲遭受不公平待遇，台灣人權倒退嚕，有人說退化到美麗島時代，有人說退化到戒嚴時代，甚至退化至清朝，民進黨變成黨、檢、媒體的新黨國主義，他將在立院新會期提案「凍結總統府預算」。
對於張啟楷說法，何博文今到新北板橋出席民進黨舉辦的捐血活動時受訪還擊。何博文提到，民眾黨、國民黨等個別政黨之間要怎麼合作是政黨的家務事，民進黨予以尊重，但民進黨不容許司法制度、國家總預算受到干擾，這也不是百姓樂見的，凡是對國家有利的事，民進黨會全力推動。
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