白營喊新會期提案「凍結總統府預算」 何博文還擊：應適可而止

民眾黨昨在嘉義市辦開講，聲援正因案羈押中的黨主席柯文哲，群眾情緒激昂。立委張啟楷現場批民進黨變成黨、檢、媒體的新黨國主義，他將在立院新會期提案「凍結總統府預算」。對此，民進黨副秘書長何博文今在新北板橋出席活動時說，若想藉審查預算機會修理司法單位，將對台灣司法制度造成傷害，希望民眾黨適可而止。

張啟楷昨在嘉義提到，柯文哲遭受不公平待遇，台灣人權倒退嚕，有人說退化到美麗島時代，有人說退化到戒嚴時代，甚至退化至清朝，民進黨變成黨、檢、媒體的新黨國主義，他將在立院新會期提案「凍結總統府預算」。