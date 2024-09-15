凍結總統府預算？ 綠批干涉司法

「總預算攸關國家施政，民眾黨不應以其黨主席柯文哲的個案，威脅刪除或凍結預算！」民進黨副秘書長何博文15日出席捐血活動時受訪說，立委審預算是相當專業的事情，不應以此干涉司法。針對藍營質疑美國關切柯文哲相關案件，何博文說，美國也是民主法治國家，不會干涉我國司法，也沒有任何勢力可以干涉。

政黨公開干預司法？

民眾黨立委張啟楷近日表示，要凍結總統府預算。對此，何博文在接受聯訪時表示，若民眾黨刪除或凍結預算的出發點，只是為了其黨主席柯文哲的弊案，還要擴及法務部、監察院司法院與總統府，這樣只是為了一己之私的行為，他們感到相當詫異，「很少有民主國家政黨會如此公開喊話，」何博文對此表示很遺憾。

另外，馬英九文教基金會執行長蕭旭岑、前駐外大使介文汲近日也指出，美國在臺協會AIT相當關切柯文哲遭檢調調查與羈押禁見的狀況，何博文強調，AIT處長谷立言已經指出他們沒有介入，美國也是民主法治國家，司法是不容任何政治力量介入的，台灣的司法獨立也不可能讓外國介入。

綠喊話專業審預算

他呼籲國民黨如前總統馬英九等人不要再硬凹。媒體追問，面對國民黨與民眾黨在立院合作，並聲援柯文哲，何博文回應說，全民對貪汙安件零容忍，司法偵辦案件不分黨派，只要有相關事證都會嚴辦，各方應該尊重司法單位調查過程，不要赤裸裸介入，尤其是利用審理預算的機會修理司法機關，恐對台灣司法制度產生長遠負面影響。

「藍白要合作、協商法案，那是個別政黨家務事，我們不干涉！」何博文說，民進黨的態度是，只要是對全民有利的事情就會全力推動，也會阻止司法、監察制度與總預算受到不必要的干擾。

【更多精采內容，詳見 】