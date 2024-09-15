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你推光電我埋單？ 地方人士：盼中央能有一致性標準

聯合報／ 記者侯俐安陳熙文／台北即時報導
雲林縣元長鄉瓦磘反光電自救會日前到縣議會陳情，要求光電業者撤出村莊。本報資料照片
雲林縣元長鄉瓦磘反光電自救會日前到縣議會陳情，要求光電業者撤出村莊。本報資料照片

雲林地方政府發函能源署，要求中央做再生能源總量管制、釐清審查規範，並揚言，在中央訂定審查規範之前，雲林縣政府暫緩核發再生能源發電廠、儲能系統等主管機關同意許可。據了解，雲林縣槓上中央源自於近年光地變案頻傳，但現在各項審查規範缺乏明確的遊戲規則，嚴審挨批卡關、寬鬆又成圖利，地方人士直言，「不能你要推光電、我們來埋單吧？」因此盼標準作業程序可以寫清楚，才能有審查依據。

雲林縣日前傳出能光電業者弊案，七月初，新北地檢署指揮調查局動員百人，大規模搜索雲林40處地點，雲林縣議會無黨籍議長黃凱遭聲押禁見，雲林縣建設處長李俊興以20萬交保，其他官員、業者則諭令10萬至20萬元不等交保，光是建設處就有4人北上應訊。

當時雲林縣長張麗善人在日本參訪，對此透過新聞處強調雲林縣政府所有公務的推動均是依法行政、秉公辦理，縣府同仁在此原則之下來處理公務，相信不會有不法情事。

對於此次雲林縣政府發公文要求中央做再生能源總量管制、釐清審查規範 ，並揚言，在中央訂定審查規範之前，雲林縣政府暫緩核發再生能源發電廠、儲能系統等主管機關同意許可。知情人士表示，關鍵出在現在缺乏遊戲規則。

知情人士指出，太陽能光電設置容量在2MW以下由地方政府審查，2ＭＷ以上由中央審查，但仍須地方出具籌設同意函，不過，往往同意函發出去後，就成為地方政府背書，可是如果審查較嚴苛，會被認為是地方卡關，若較寬鬆，又變圖利，因此希望中央能有標準。

該人士指出，近年許多鄉鎮首長與議長等因光電遭收押，就表示審查或執行過程一定有問題，「不是你要推光電、地方政府埋單」，光電設施是依據電業法，能源也是國家重要政策，地方政府無法干涉，但希望能有同意函，將SOP寫清楚、最好可以勾稽，才能審查有據。

南部縣市近年光電爭議多，地方人士表示，雲林縣台17線以西都是地層下陷，也沒什麼好耕作，因此包含1219公頃不利耕作地區，日前又有「低地力」光電專區，業者也不斷遊說立委要求農業部、經濟部開放進場，種電下去就是20年，若希望一地兩用、地盡其利，就有必要釐清規則。

主管 再生能源 雲林

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