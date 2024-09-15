綠白立委在紐約參加民團舉辦台灣入聯遊行 藍委不跟

第79屆聯合國大會期間，外交部經貿辦事處、交通部觀光局在紐約舉辦多項行銷台灣活動，藍綠白各派一名立委代表出席。民間團體也同時在紐約舉行「台灣入聯大遊行」，數百人與會，其中綠、白營皆有立委參加。不過據了解，同行參加台灣觀光宣傳活動的國民黨立委吳宗憲並未加入遊行行列。

以美國為首國家，近期加大「聯合國大會第2758決議文不涉台灣」力道，紐約僑界也在日前舉辦活動名為「為台灣而走」的入聯宣傳活動，希望國際支持讓台灣挺進聯合國。

該場活動由民進黨立委張雅琳、民眾黨立委吳春城率團體一同遊行，還經過紐約時代廣場，並發放台灣入聯說明傳單與紙扇。張雅琳隨後還參加了台派舉辦的相關說明會。

外界關注藍營是否也有動作？吳宗憲先透過助理表示，由於觀光活動為官方舉辦，所以吳宗憲只參加了與觀光相關活動，但是並無參加任何一場與台灣入聯有關的遊行或說明會。

吳宗憲稍後對聯合報記者證實，他此次赴紐約僅參外交部駐美代表處舉辦的宣傳活動；外交部在紐約時代廣場買了廣告，交通部觀光署也在紐約設置一台胖卡，他不斷跟著官方人員跑行程，未參加民間主辦的入聯遊行、「聯大第2758號決議不涉台灣」說明會等活動。