獨／地方槓中央？ 雲林發函經部明示暫緩綠能電廠核照

中央綠能政策走到地方政府忍無可忍了嗎？雲林縣政府近期發函給經濟部，公開表示希望中央綠能政策能從長計議，不但要求納入總量管制，同時希望有統一的審查作業規範，並揚言在中央改進之前，將暫緩核發執照給再生能源發電廠。

雲林縣政府於7月31日發出公函給經濟部能源署指出，再生能源發電廠、升壓站及儲能系統的申請建置，對環境生態及農業常有影響，請能源署擬訂總量管制作為，及主管機關同意函審查作業規範。

雲林縣政府表示，中央能源政策須從長計議，針對環境生態及農業發展等方面多重考量，才能符合國家政策及民眾需求，不應過度集中開發設置，認為各縣市應有總量管制的規定。

雲林縣政府也表示，近年來地面型太陽能發電廠大量設置於農牧用地，對在地居民、環境生態及農業發展常有影響；且發電業建置升壓站及儲能系統，無須辦理環評，導致申請案常有陳抗情形。

雲林縣政府指出，按現行規定，各縣市政府核發太陽能發電廠、儲能系統、升壓站等發電業籌設申請案的主管機關同意函審查標準不一致，要求能源署針對不同申請樣態擬訂主管機關同意函審查表及流程，以利地方政府業務推動。

雲林縣政府要求能源署針對再生能源發電設施建置應採取總量管制的因應作為，並擬訂主管機關同意函審查作業規範，並強調在能源署尚未公布實施前，縣政府將暫緩核發主管機關同意函，或者請能源署自行核發。

有綠能業者私下表示，雲林縣政府在綠能政策上槓上中央的消息在8月底的時候就開始在市場傳出，第一時間聽到的時候都感到非常錯愕，沒想到中央與地方長年來的對抗竟會浮上檯面！

綠能業者表示，地方與中央在綠能政策上意見不合已經不是一天兩天的事情，現在竟然愈演愈烈，由雲林帶頭抵制中央的綠能政策，就怕未來會產生連鎖效應，讓原本就對中央政策不滿的縣市政府也群起仿效，呼籲中央應該盡快有所作為，解決地方政府的不滿，否則可能大大衝擊綠能廠商接下來的投資佈局。