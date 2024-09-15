朝野立委齊聚紐約挺台 吳春城：聯合國應正視台灣貢獻

第79屆聯合國大會召開期間，朝野立委出席在美國紐約舉行的宣傳活動，民眾黨立法院黨團副總召吳春城表示，台灣不該被排除於任何國際組織之外，聯合國也應正視台灣對世界的貢獻，民眾黨團一方面支持中華民國強化自我防衛能力，同時也關注台灣爭取加入區域經濟組織，以維護現有的國際秩序與半導體供應鏈。

吳春城今天透過新聞稿表示，僑界在紐約發起「挺台灣加入聯合國」遊行，活動在台灣時間14日下午熱鬧登場，超過500人組成的遊行隊伍，在中國領事館前的河濱公園集結後浩浩蕩蕩出發，沿途不斷高喊「UN for Taiwan」等口號，也得到眾多紐約群眾掌聲表示支持。

吳春城在遊行活動表示，台灣不該被排除於任何國際組織之外，聯合國也應正視台灣對世界的貢獻，台灣更肩負著區域和平繁榮之責，需要與國際盟友緊密合作，以追求區域安全。民眾黨團一方面支持中華民國強化自我防衛能力，另一方面則關注台灣爭取加入區域經濟組織，以維護現有的國際秩序與半導體供應鏈。

吳春城指出，中華民國政府自1993年開始推動參與聯合國，至今未曾間斷，今年參與聯合國的主題為「Chip in with Taiwan」，展現台灣在全球半導體產業中的領先地位，不僅牽動全球科技業的生命線，更影響每個人的生活，這次由跨黨派組成的國會視導團與僑界、民團及外交部同仁，目的就是希望聯合國正視台灣對世界的貢獻。

吳春城說明，民眾黨向來一貫的立場，就是主張台灣應該積極爭取參與國際組織，包括聯合國及其專門組織等，民眾黨團積極促進台灣參與國際事務，也會在立法院監督政府部門，關注推動加入國際組織的成效。

吳春城說，立法院即將開議，民眾黨團會督促政府鏈結海外僑界與僑台商，共同努力讓世界看到台灣的優勢，還有對國際社會產生的貢獻，並要求相關單位把握當前國際社會挺台氛圍，發展在半導體、經貿投資及氣候變遷等領域合作密切的務實關係。

同時，吳春城也感謝僑界長期在海外支持台灣，熱心呼籲國際友人支持台灣參與聯合國，可以感受到無論身在何處，大家不分立場以「台灣安全及發展」為優先考量，僑界早已經成為台灣重要的延伸力量，也因為僑界的努力與貢獻，「Taiwan is more powerful」。

吳春城表示，聽說這場遊行是近年最盛大，其中約有9成是民進黨的支持者，而在大約1個小時的市區遊行過程，充分感受到來自紐約市民的善意，甚至跟著喊Taiwan讚，顯示美國人對台灣問題似乎也更加了解。

此次獲外交部邀請到美國紐約參加入聯活動的立委，除了吳春城以外，還有民進黨籍立委張雅琳、國民黨籍立委吳宗憲，吳春城、張雅琳都參與了僑界發起的挺台入聯遊行，吳宗憲則透過助理表示，只參加外交部主辦活動，沒有參與僑界遊行及由台灣聯合國協進會ＵＮ宣達團舉辦的「聯合國第2758號決議文不涉台灣」國際記者會。