快訊

蛋黃酥之亂引風潮 有人鍾愛中秋限定台式古早月餅

桃園復興雪霧鬧聯外道路坍方 300多人受困

裸奔畫面曝光！毒品男全裸闖檳榔攤涉持刀恐嚇 女員工嚇壞尖叫求救

蕭副總統：農村為歷史、文化根源 讓青年認識家鄉

中央社／ 台北15日電

副總統蕭美琴今天出席洄游農村競賽頒獎致詞時表示，台灣的農村是歷史、文化發展的根源，認為每個人都應該要體驗農村，此計畫也讓台灣青年能更進一步認識自己的家鄉。

農業部今天舉辦「第14屆大專生洄游農村競賽成果發表會暨頒獎典禮」。

蕭副總統致詞時表示，台灣的農村是歷史、文化發展的根源，現在是食糧安全、島嶼生態平衡、永續發展非常重要的地方；她提到，自己曾在農村服務非常長的時間，曾被叫「村姑」，但她感覺非常值得驕傲，農村歷練的時間，是值得珍惜、溫暖的過程，認為每個人都應該要體驗農村。

蕭副總統表示，透過大家共同努力，可以讓農村看到持續、永續的活力，新的希望；很多長輩會擔心農村老化、未來在哪裡，透過洄游計畫帶入專業、經驗，在農村的產業，用創新、吸引更多遊客，讓台灣青年更進一步認識自己的家鄉，國際生用不同的觀點，與長輩一起讓農村更好。

農業部表示，本屆有來自日本、馬來西亞、印度、印尼、泰國、越南、巴基斯坦、貝里斯、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯聯邦等國家、17名外籍學生參加；扣合農村發展當下所面臨的問題，與在地共同思考可持續性發展的解決方案。

農業部表示，大專生洄游競賽只是起點 為了延續學生創意發想，辦理青年回鄉行動獎勵計畫，年滿18至24歲就有資格參加，入選者每年最高獎金新台幣80萬元，最長可執行3年；目前正在徵件中，至10月1日中午12時止。

農業部說，現正推動建構農村優質生活及健康照護，未來將持續引導青年投入糧食安全、食農教育、綠色照顧、資源永續及農遊產業精進等農業工程，期盼更多大專青年能走入農村，為農業帶來新氣象與希望。

農業部 青年 馬來西亞

延伸閱讀

陳吉仲籲國土計畫法暫緩實施 陳駿季：農民輔導措施是兩件事

農業部遭爆媒宣費預算第3高 陳駿季曝用途：絕非大內宣

屏東縣推寵物身分證 完成認證送超商100元禮券抽好禮

台灣智慧農業週登場 農業部期新科技保產能品質

相關新聞

影／日月潭泳渡萬人下水餃 前總統馬英九最後一游

第42屆日月潭萬人泳渡今天登場，「萬人下水餃」場面壯觀。今年也是前總統馬英九「最後一游」，馬英九說，萬人泳渡每年只辦一次...

影／第11次參加日月潭泳渡 前總統馬英九最後一游

老當益壯! 前總統馬英九今年第11次參加日月潭萬人泳渡，由於已經沒有隨扈配置，他在工作人員的協助下進入水中，明年七月馬英...

朝野立委齊聚紐約挺台 吳春城：聯合國應正視台灣貢獻

第79屆聯合國大會召開期間，朝野立委出席在美國紐約舉行的宣傳活動，民眾黨立法院黨團副總召吳春城表示，台灣不該被排除於任何...

突襲俄國當業績 澤倫斯基勝利計畫真能打動白宮之主？

俄烏戰爭情勢瞬息萬變，美國的紅線一再後退，國務卿布林肯與英國外相拉米連袂造訪，為接下來的聯合國大會，美國總統拜登、英國首相施凱爾、烏克蘭總統澤倫斯基峰會暖身。美、英開始對媒體放話測風向，提供長程飛彈讓烏克蘭打擊俄國內部是早晚的事。烏克蘭總統澤倫斯基預告9月下旬出席聯合國大會時，將提交勝利計畫（victory plan）給美國總統拜登、副總統賀錦麗和前總統川普。 烏克蘭8月下旬突襲俄國庫斯克州，目標雖然是俄國，真正的對象其實是美國。俄倫斯基的「勝利計畫」無論有多麼洋洋灑灑，目標讀者只有一位：白宮之主。

柯文哲案民進黨玩兩手策略 府院低調、民代扮重砲手

民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，遭羈押禁見，民眾黨將此定調為賴清德政府的「政治迫害」，白營集結「小草」展開全台開講聲援柯文哲，大打輿論戰。面對柯文哲案，綠營採取「兩手策略」，包括賴清德總統及府院等執政高層，不對司法個案發表評論，避免落人口實，而民進黨各級民代則扮演重砲手，猛攻柯文哲也即時因應白營的政治攻勢。

立委聚紐約推聯合國參與 時報廣場台灣無所不在

第79屆聯合國大會召開期間，朝野立委攜手出席在紐約中城舉行的宣傳活動，友邦巴拉圭與吐瓦魯駐聯官員也到場。時報廣場同時推出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。