蕭副總統：農村為歷史、文化根源 讓青年認識家鄉

副總統蕭美琴今天出席洄游農村競賽頒獎致詞時表示，台灣的農村是歷史、文化發展的根源，認為每個人都應該要體驗農村，此計畫也讓台灣青年能更進一步認識自己的家鄉。

農業部今天舉辦「第14屆大專生洄游農村競賽成果發表會暨頒獎典禮」。

蕭副總統致詞時表示，台灣的農村是歷史、文化發展的根源，現在是食糧安全、島嶼生態平衡、永續發展非常重要的地方；她提到，自己曾在農村服務非常長的時間，曾被叫「村姑」，但她感覺非常值得驕傲，農村歷練的時間，是值得珍惜、溫暖的過程，認為每個人都應該要體驗農村。

蕭副總統表示，透過大家共同努力，可以讓農村看到持續、永續的活力，新的希望；很多長輩會擔心農村老化、未來在哪裡，透過洄游計畫帶入專業、經驗，在農村的產業，用創新、吸引更多遊客，讓台灣青年更進一步認識自己的家鄉，國際生用不同的觀點，與長輩一起讓農村更好。

農業部表示，本屆有來自日本、馬來西亞、印度、印尼、泰國、越南、巴基斯坦、貝里斯、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯聯邦等國家、17名外籍學生參加；扣合農村發展當下所面臨的問題，與在地共同思考可持續性發展的解決方案。

農業部表示，大專生洄游競賽只是起點 為了延續學生創意發想，辦理青年回鄉行動獎勵計畫，年滿18至24歲就有資格參加，入選者每年最高獎金新台幣80萬元，最長可執行3年；目前正在徵件中，至10月1日中午12時止。

農業部說，現正推動建構農村優質生活及健康照護，未來將持續引導青年投入糧食安全、食農教育、綠色照顧、資源永續及農遊產業精進等農業工程，期盼更多大專青年能走入農村，為農業帶來新氣象與希望。