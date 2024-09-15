影／日月潭泳渡萬人下水餃 前總統馬英九最後一游

第42屆日月潭萬人泳渡今天登場，「萬人下水餃」場面壯觀。今年也是前總統馬英九「最後一游」，馬英九說，萬人泳渡每年只辦一次「暴殄天物」，建議南投縣長許淑華每年增加一次，並廣邀台灣、大陸各縣市長及全世界首長參加，讓更多人見識南投之美，創造更好的紀錄。

日月潭萬人泳渡今天清晨8點半，由馬英九、許淑華等人鳴笛後，2萬多名選手分批從日月潭朝霧碼頭入水，橫渡到對岸的伊達邵，全長3公里。今年共吸引2萬2606人、1869隊伍參加，38國365名國外人士也慕名來挑戰，尤其正逢中秋節前夕，清晨日月潭風光明媚，選手都相當興奮，邊游邊打招呼，感受這場運動盛事的歡樂氣氛。

馬英九今年第11次挑戰萬人泳渡，他致詞時笑稱他是唯一「下水的貴賓」，並感嘆他2002年第一次參加日月潭泳渡52歲，但「今年小弟74歲了！」直呼時間過得真快。

馬英九說，日月潭一年舉辦一次泳渡，實在可惜也「暴殄天物」，喜歡長泳的民眾只能「望潭興嘆」，他建議縣長許淑華每年6月或7月，增加一次泳渡，並廣邀各縣市長，甚是大陸各縣市長，以及全世界的首長來台參加，讓更多人見識南投之美，只有更多的人參加，創造更好的紀錄，這才是最好的活動。

許淑華說，有媒體報導這次是馬英九總統「最後一游！」，不過馬總統是泳渡靈魂人物和指標，受限於75歲無法投保險才無法下水，她已經邀請馬英九明年繼續到萬人泳渡領游，擔任嘉賓。縣府也會邀請賴清德總統、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安及各縣市長參加日月潭泳渡。