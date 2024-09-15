京華城黃珊珊駁國土署長 她嘆：再看到「硬辯」的強大
民眾黨主席、北市前市長柯文哲身陷京華城案，對於京華城容積率840％爭議，國土署長吳欣修指容積是公共財，要避免為單一個案、單一族群獎勵。民眾黨立委黃珊珊反擊，指都委會與都發局依法在細部計畫審議案中審議容積獎勵上限20%，公務員應該都很清楚相關法規授權，誰敢知法犯法？民進黨議員何孟樺舉200公尺賽跑酸「再一次讓大家看到民眾黨危機『硬辯』的強大」。
何孟樺在臉書批評，為了替柯文哲脫罪，民眾黨現在紛紛開始否定兩次羈押庭法官都承認的京華城20%容積獎勵違法一事。黃珊珊援引吳欣修署長的通案說法，故意忽略台北市的自治法規，早就對容積率上限有所規定。而京華城案違法的關鍵，正是沒有依循北市的自治法規。
何孟樺說，今年一月，京華城糾正案調查報告就已經寫得非常清楚：京華城既非都市更新案，就應該遵循北市所有土地使用分區容積率管制的基準：《台北市土地使用分區管制自治條例》，依照土管條例所規範的商業區容積率上限，以及該自治條例所訂定容積獎勵專章來辦理，而不是自行「準用」都更獎勵辦法。黃珊珊身為台北市前副市長，卻刻意忽略台北市在《台北市都市計畫施行自治條例》之外，還有一個《台北市土地使用分區管制自治條例》。
何說，黃珊珊身為立法委員，卻完全忽略特別法優先的基本法理（《台北市法規標準自治條例》第18條參照）。這實在教人不禁感嘆「經歷誠可貴，專業價更高，若為柯P故，兩者皆可拋！」
何孟樺提到，監察院的糾正文判斷，後來兩個羈押庭法官也都予以認可。第一次羈押庭認定京華城給的20%容積獎勵「客觀上確有違法情形」，柯文哲還稱讚承審法官「扛住所有壓力」；第二次羈押庭法官認定柯文哲形式上已符合貪污治罪條例第6條圖利罪要件，這也是基於認定京華城20%容獎違法所作出的認定。
何說，明明吳欣修講的是合法的容積上限，黃珊珊卻要講成達到上限的容積都是合法的。這就像賽跑規定跑完200公尺算完賽，黃珊珊卻要主張騎腳踏車200公尺也算完賽。再一次讓大家看到民眾黨危機「硬辯」的強大。過去民眾黨高喊「藍綠放兩邊，民眾放中間」，現在為了替柯文哲辯護，居然變成了「法律專業放兩邊，財團暴利放中間」！教人怎麼不讚嘆，果然是「超越藍綠、改變成真！」
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