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立委聚紐約推聯合國參與 時報廣場台灣無所不在

中央社／ 紐約14日專電
宣傳影片將在時報廣場最中心的屏幕亮相。圖／聯合報系資料照
宣傳影片將在時報廣場最中心的屏幕亮相。圖／聯合報系資料照

第79屆聯合國大會召開期間，朝野立委攜手出席在紐約中城舉行的宣傳活動，友邦巴拉圭與吐瓦魯駐聯官員也到場。時報廣場同時推出入聯短片與台灣觀光新品牌廣告，聲勢浩大。

駐紐約辦事處在聯合國大會期間，持續向國際說明台灣有意義參與聯合國架構與活動的必要性，以及聯大2758號決議文並非中國所指的一中原則的國際法律根據。

3黨立委在紐約週末期間參加在中城舉行的台灣餐車活動，與友邦巴拉圭與吐瓦魯駐聯官員共同說明台灣需要國際參與。

民進黨立委張雅琳表示，第2758號決議議題提供新的論述空間給台灣，更有意義的參與聯合國工作與事務。加入聯合國是大家集體共識，基本上就是怎樣讓台灣參與公共事務，為台灣人民爭取更多福祉是大家共同理念。

民眾黨立委吳春城強調，和僑胞一起努力爭取台灣能見度。外交上，在國家與台灣主體一定是一致的，台灣處境非常艱困，於聯合國被邊緣化，在國家立場上全國一定要團結，中國對台灣來講不僅是強國也是鄰國及鄰居，台灣處境在國際更為險峻，兩岸政策要更加細膩。不一定要跟著世界走，要更細膩更小心。

國民黨立委吳宗憲指出，來紐約給自己的單位支持，台灣在國際社會要有一席之地，世界不能忘記台灣，一起加油。在內部各政黨有不同立場與論述，但對外就是團結一致，展現團結力量，一起對外爭取最有利的局勢。

駐紐約辦事處長李志強表示，「讓國際社會知道中國大陸所謂的2758不等於真實的2758，跟台灣的地位一點關係都沒有」，主要目的是呼籲國際社會瞭解這個情況，然後希望聯合國可以公平公正處理台灣的參與，找到適當途徑讓台灣參與聯合國。

餐車除了提供台灣食品與飲料，也向有興趣的當地民眾與觀光客說明活動目的。

在一街之隔的時報廣場，看板持續播放台灣入聯動畫片，加上觀光署行銷台灣旅遊新品牌電子廣告，時報廣場共有3面看板不間斷放送台灣資訊。此外，紐約雙層觀光巴士也無所不在的載著台灣資訊穿梭大街小巷。

時報廣場 紐約 聯合國

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