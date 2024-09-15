會美兩黨人士返台 蔣萬安：收穫大

台北市長蔣萬安結束11天訪美行程，昨天清晨返國，他說，這次收穫很大，除擴大台灣的國際影響，還希望從各城市學習交通建設、城市規畫和產業發展經驗。藍營認為，蔣此行確立美台對彼此的理解、默契和情誼，並會見重要人士；綠營認為，蔣訪美行只是為了爭奪大位。

據指出，蔣萬安此行接觸美民主、共和兩黨人士，例如訪賓大負責接待的副校長伊曼紐爾是醫院、公衛權威，他的哥哥拉姆‧伊曼紐爾是芝加哥前市長、前總統歐巴馬重要盟友，曾當過白宮幕僚長，現為駐日大使，與民主黨關係深厚；另拜訪與共和黨關係不錯的紐澤西州長菲爾‧墨菲。

蔣表示，從不同城市學習城市及交通規畫經驗，對打造更人性和現代城市有更多思考，未來可做為台北全面發展的新起點。

藍營人士認為，美國是台灣最重要的國際夥伴，蔣曾在美留學、工作，此行對打好美台友好根基，有不同意義；蔣拜訪多名紐約學者，其中黎安友（Andrew James Nathan）是副總統蕭美琴老師，也是蔣重要幕僚、北市研考會主委俞振華的老師。

藍營人士說，從蔣會面人士與拜訪地點，可看出美國學界、智庫對蔣的重視，創造對美政界溝通的管道、人脈。北市府官員表示，台灣區域或政治議題都與台北有關，美方關心半導體生態鏈，很多產業總部都在北市，另也討論能源問題等。

不過，民進黨台北市議員顏若芳說，台中市長盧秀燕訪美還拜訪台灣企業，蔣此行少了人情味，比較注重個人行銷；蔣說是台北「全面發展的新起點」，其實是表面市政交流、實為爭鬥大位的訪美行。

顏若芳說，蔣萬安訪美簽訂的MOU，應研擬深化交流、合作計畫，如果像雙城論壇簽完就放著長灰塵，等於毫無成果。