聽新聞
0:00 / 0:00

會美兩黨人士返台 蔣萬安：收穫大

聯合報／ 記者楊正海葉信菉／台北報導
台北市長蔣萬安（前排右）、台北市議長戴錫欽（左）結束訪美行程，昨搭機返抵桃園機場，沿途與民眾揮手致意。記者葉信菉／攝影
台北市長蔣萬安（前排右）、台北市議長戴錫欽（左）結束訪美行程，昨搭機返抵桃園機場，沿途與民眾揮手致意。記者葉信菉／攝影

台北市長蔣萬安結束11天訪美行程，昨天清晨返國，他說，這次收穫很大，除擴大台灣的國際影響，還希望從各城市學習交通建設、城市規畫和產業發展經驗。藍營認為，蔣此行確立美台對彼此的理解、默契和情誼，並會見重要人士；綠營認為，蔣訪美行只是為了爭奪大位。

據指出，蔣萬安此行接觸美民主、共和兩黨人士，例如訪賓大負責接待的副校長伊曼紐爾是醫院、公衛權威，他的哥哥拉姆‧伊曼紐爾是芝加哥前市長、前總統歐巴馬重要盟友，曾當過白宮幕僚長，現為駐日大使，與民主黨關係深厚；另拜訪與共和黨關係不錯的紐澤西州長菲爾‧墨菲。

蔣表示，從不同城市學習城市及交通規畫經驗，對打造更人性和現代城市有更多思考，未來可做為台北全面發展的新起點。

藍營人士認為，美國是台灣最重要的國際夥伴，蔣曾在美留學、工作，此行對打好美台友好根基，有不同意義；蔣拜訪多名紐約學者，其中黎安友（Andrew James Nathan）是副總統蕭美琴老師，也是蔣重要幕僚、北市研考會主委俞振華的老師。

藍營人士說，從蔣會面人士與拜訪地點，可看出美國學界、智庫對蔣的重視，創造對美政界溝通的管道、人脈。北市府官員表示，台灣區域或政治議題都與台北有關，美方關心半導體生態鏈，很多產業總部都在北市，另也討論能源問題等。

不過，民進黨台北市議員顏若芳說，台中市長盧秀燕訪美還拜訪台灣企業，蔣此行少了人情味，比較注重個人行銷；蔣說是台北「全面發展的新起點」，其實是表面市政交流、實為爭鬥大位的訪美行。

顏若芳說，蔣萬安訪美簽訂的MOU，應研擬深化交流、合作計畫，如果像雙城論壇簽完就放著長灰塵，等於毫無成果。

歐巴馬 盧秀燕 蔣萬安 蕭美琴 雙城論壇 顏若芳

延伸閱讀

【即時短評】美國行鋪政治想像卻留疑問 因蔣萬安天命未到？

蔣萬安任內首度訪美奠根基 藍營人士觀察：這一點很不一樣

結束訪美行程返台 蔣萬安：收穫很大

蔣萬安參訪MIT 盼人工智慧助力北市城市規劃

相關新聞

會美兩黨人士返台 蔣萬安：收穫大

台北市長蔣萬安結束11天訪美行程，昨天清晨返國，他說，這次收穫很大，除擴大台灣的國際影響，還希望從各城市學習交通建設、城...

民眾黨屏東辦座談會！2026地方選舉不缺席 15人有意出馬參選

台灣民眾黨屏東縣黨部14日在泰武鄉舉辦座談會，邀請黨員帶著家屬在中秋節前夕烤肉聯誼，一起了解黨目前的狀況，討論黨未來的方...

小草集結開講 黃國昌：民進黨倒退回國民黨威權時代

民眾黨今天在嘉義市南順宮舉辦「眾聲集結、大嘉開講」，立委黃國昌擔任壓軸演講，質疑台灣民主倒退回中國國民黨威權體制，民進黨...

打破綠色威權從嘉開始 白營嘉義開講小草爆滿張啟楷宣布加開1場

民眾黨搶救柯文哲第3場嘉義開講，下午在嘉義市南順宮登場，雖天空下雨燒不熄小草熱情，室內300張椅子坐滿，室外帳蓬也坐滿群...

國土法引反彈…立委批內政部在國家公園種電 民用土地卻被判死

立院新會期即將開議，明年國土計畫法實施引發縣市反彈，立委馬文君說，與此同時內政部在國家公園大幅架設太陽能光電板種電，影響...

立院新會期藍白劍指人事案 綠：蠻橫硬幹、向下沉淪

民眾黨主席柯文哲司法案及大法官提名人名單公布後，引發藍白群起砲轟，隨立院新會期將開議，藍白合作勢必更緊密。綠營黨內高層坦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。