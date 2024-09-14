谷立言：美支持台灣強化防禦韌性 國際社會也受惠

921大地震將屆滿25周年，壯闊台灣聯盟今天舉辦「後盾行動日」。美國在台協會處長谷立言致詞表示，「全社會防衛韌性委員會」加強政府、私部門和民間社會的協調，為增強台灣韌性跨出一大步，美方很期待並支持，這些努力不只讓台灣受惠，整個國際社會也都受惠。

壯闊台灣聯盟今天下午在新北市頂溪國小舉辦「後盾行動日」跨單位緊急應變演練，透過多項擬真的災害演練項目，執行民間災害應變技能；副總統蕭美琴、美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）、內政部政務次長馬士元等人亦出席。

谷立言致詞表示，藉由今天壯闊台灣聯盟所舉辦的演練，探討當台灣面對前所未見的威脅時，包括天然與人為的威脅，如何一起深化台灣的韌性。而台灣在加強自身的防衛和韌性也取得了顯著進展，美國樂見兵役役期從4個月延長到12個月，也成立全民防衛動員署。

谷立言讚賞總統賴清德成立「全社會防衛韌性委員會」，這是台灣加強政府、私部門和民間社會之間的協調，以增強台灣韌性所跨出的一大步，美方很期待支持這個委員會的工作，這些努力不只有讓台灣受惠，整個國際社會也都受惠。

谷立言指出，因為台灣許多產業是世界供應鏈的關鍵一環，包含半導體和電動車產業，如果重大災害或台海的和平與穩定受到干擾，全球經濟都會遭受重創，因此建立台灣社會的韌性對全球和平與繁榮有直接的貢獻。

谷立言提到，台灣在災害應對有深厚經驗，4月的花蓮地震透過各級政府、軍隊、私營部門和社會團體的努力，無數條生命得以拯救，也避免數百億美元的錢在經濟損失，美國期待幫助台灣將這些技能與經驗應用到其他領域，增強韌性，像是網路安全、能源和電信。

此外能源是美國在台協會另一個關注的領域，谷立言表示，因為能源韌性能為氣候、為經濟帶來好處，也能夠在危機的時候確保能源安全。

谷立言指出，所有的這些努力都需要網路安全和對假訊息的反制才能達成，隨著「我們的敵人」逐漸增加網路攻擊干擾關鍵基礎建設，需要加倍地協調合作以確保網路安全，而在危機或自然災害期間，惡意行為者會散播假訊息以製造混亂與騷動，台灣在對抗假訊息方面是世界的領導者，「我們對於我們共同揭露並打擊這些威脅的工作感到自豪」，包括提倡數位和媒體識讀素養。