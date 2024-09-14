小草集結開講 黃國昌：民進黨倒退回國民黨威權時代
民眾黨今天在嘉義市南順宮舉辦「眾聲集結、大嘉開講」，立委黃國昌擔任壓軸演講，質疑台灣民主倒退回中國國民黨威權體制，民進黨將檢調作為政治攻擊武器，中央黨部秘書長周榆修、立委張啟楷、前立委蔡壁如都到場聲援，現場群眾情緒相當激昂。
黃國昌說，柯文哲心地善良，總統大選後想著如何團結台灣，還帶著民眾黨8名立委參加賴清德就職典禮，希望讓國家往前走，但以40%選票拿下總統大位的人卻在想著要怎麼摧毀柯文哲、怎麼摧毀第三勢力，因為賴清德清楚知道，4年後沒辦法再拿到40%選票。
黃國昌說，大家以前最痛恨中國國民黨拿著檢調當作政治攻擊的武器，羅織罪名，讓許多民主前輩坐黑牢，沒想到年輕時對抗過的威權體制、黨國幽靈，在2024年再次回到台灣，台灣的民主法治到底怎麼了，為什麼會走到今天地步，倒退回中國國民黨威權體制。
「賴清德就職至今逾百天，請大家回想賴清德為台灣人民解決了什麼問題。」黃國昌說，民進黨為了選舉利益不惜撕裂台灣，抹煞認真為台灣做事的人的人格，不知道柯文哲現在在看守所裡面，靜靜的回想這一切，柯的心會有多難過、心情會有多沈重。
黃國昌也說，民進黨還恐嚇立法院，如果敢再繼續推動國會改革，青鳥會飛出來，大家有看過這樣的國家領導人嗎？拿著權利自己在撕裂社會、製造對立，最離譜的是直接不演了，把黑手伸向對他最有威脅的人，到底是什麼心態，會讓賴清德做出這麼恐怖的事情。
黃國昌強調，圖利罪成立前提是「明知違反法令」，大家認為京華城840%容積，與法定容積560%差距很大，但其中有30%是京華城用錢去買的，絕無圖利問題，而另外20%是各縣市可自訂獎勵容積，柯文哲相信都市計畫審議委員會，至今無人說獎勵容積是違法的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言