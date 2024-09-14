小草集結開講 黃國昌：民進黨倒退回國民黨威權時代

民眾黨今天在嘉義市南順宮舉辦「眾聲集結、大嘉開講」，立委黃國昌擔任壓軸演講，質疑台灣民主倒退回中國國民黨威權體制，民進黨將檢調作為政治攻擊武器，中央黨部秘書長周榆修、立委張啟楷、前立委蔡壁如都到場聲援，現場群眾情緒相當激昂。

黃國昌說，柯文哲心地善良，總統大選後想著如何團結台灣，還帶著民眾黨8名立委參加賴清德就職典禮，希望讓國家往前走，但以40%選票拿下總統大位的人卻在想著要怎麼摧毀柯文哲、怎麼摧毀第三勢力，因為賴清德清楚知道，4年後沒辦法再拿到40%選票。

黃國昌說，大家以前最痛恨中國國民黨拿著檢調當作政治攻擊的武器，羅織罪名，讓許多民主前輩坐黑牢，沒想到年輕時對抗過的威權體制、黨國幽靈，在2024年再次回到台灣，台灣的民主法治到底怎麼了，為什麼會走到今天地步，倒退回中國國民黨威權體制。

「賴清德就職至今逾百天，請大家回想賴清德為台灣人民解決了什麼問題。」黃國昌說，民進黨為了選舉利益不惜撕裂台灣，抹煞認真為台灣做事的人的人格，不知道柯文哲現在在看守所裡面，靜靜的回想這一切，柯的心會有多難過、心情會有多沈重。

黃國昌也說，民進黨還恐嚇立法院，如果敢再繼續推動國會改革，青鳥會飛出來，大家有看過這樣的國家領導人嗎？拿著權利自己在撕裂社會、製造對立，最離譜的是直接不演了，把黑手伸向對他最有威脅的人，到底是什麼心態，會讓賴清德做出這麼恐怖的事情。