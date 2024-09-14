立院新會期藍白劍指人事案 綠：蠻橫硬幹、向下沉淪

民眾黨主席柯文哲司法案及大法官提名人名單公布後，引發藍白群起砲轟，隨立院新會期將開議，藍白合作勢必更緊密。綠營黨內高層坦言，不用多做什麼，只要站在民意這一方，畢竟藍白現在跟中共綁一起，只會向下沉淪，若總預算及人事法案等，藍白蠻橫硬要全砍，「相信民眾眼睛是雪亮的。」

綠營立委表示，上會期大亂鬥後，對各政黨都有傷害，相信新會期應不會再發生類似狀況，不過藍白合作部分，估計黨內還是會跟上會期的應對方式差不多。

綠營高層透露，其實就是保持平常心，站在民意這一方，畢竟藍白現在跟中共綁在一起，只會向下沉淪，民眾都看得出來，新會期最重要的就是預算跟人事權及優先法案，倘若藍白真的硬要砍，民眾的眼睛都是雪亮的，也將反映在民調上。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則說，藍白合應當是滿篤定的，但即便如此，任何人只要執意站在民意對立面、有立場地為反對而反對，相信社會也不會認同這樣的做法。

吳思瑤說，相信人事同意權也好、預算、法案也好，黨團都會跟行政部門溝通合作，極力捍衛預算、說明政策，「先讓我們努力、盡力去溝通，爭取最好的結果」，黨團也相信從政者還是會在意民意的，不會完全無視國家發展的需求。