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賴總統台獨路線鮮明 媒體人爆：因國安高層判定「美必救台」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統。記者杜建重／攝影
賴清德總統。記者杜建重／攝影

賴清德總統自520就職之後，屢對兩岸議題發表強硬言論，拋出「類兩國論」，台獨路線被解讀相當明確。媒體主筆、北京大學國際關係學院比較政治學博士生張鈞凱今日透露，與賴清德總統上台後的國安高層交流時，該高層親口透露，賴清德之所以敢明顯走台獨路線，是因為判斷中美「修昔底德陷阱」已成，美國絕對會來救台灣。

中美是否終將一戰？早有專家學者就此問題大量研究分析。因中國崛起，成為新興強權，美國作為舊有強權將有不安，兩國因而陷入安全困境，即陷入修昔底德陷阱。修昔底德陷阱為美國政治學者艾利森提出的概念，理論核心概念為當新興強國崛起威脅到現有強國的國際霸主地位時，雙方越可能直接爆發戰爭衝突，現多用在敘述美國與中國大陸之間爆發衝突的潛在可能。

民主文教基金會、中美文化經濟協會、財團法人自由基金會今合辦「強權即公理：這就是美國-911事件後的美國霸權學術研討會」。張鈞凱在會中透露，他跟賴清德上台後的國安高層交流，該高層提到賴清德為何有底氣提出「抗中保台」的政策、文化台獨政策，甚至對美國比前總統蔡英文更加一面倒的路線。

張鈞凱說明，因為國安高層已經判定，「中美修昔底德陷阱已成」，有底氣認為「美國絕對會來救台灣」，美國的核子潛艦絕對可以擊沉中國大陸的三艘航空母艦。因高層如此判定，推出了賴清德的兩岸路線和對外路線。

媒體主筆、北京大學國際關係學院比較政治學博士生張鈞凱今日透露，與賴清德總統上台後的國安高層交流時，該高層親口透露，賴清德之所以敢明顯走台獨路線，是因為判斷中美「修昔底德陷阱」已成，美國絕對會來救台灣。記者屈彥辰／台灣
媒體主筆、北京大學國際關係學院比較政治學博士生張鈞凱今日透露，與賴清德總統上台後的國安高層交流時，該高層親口透露，賴清德之所以敢明顯走台獨路線，是因為判斷中美「修昔底德陷阱」已成，美國絕對會來救台灣。記者屈彥辰／台灣

台獨 美國 蔡英文 賴清德

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