賴總統台獨路線鮮明 媒體人爆：因國安高層判定「美必救台」

賴清德總統自520就職之後，屢對兩岸議題發表強硬言論，拋出「類兩國論」，台獨路線被解讀相當明確。媒體主筆、北京大學國際關係學院比較政治學博士生張鈞凱今日透露，與賴清德總統上台後的國安高層交流時，該高層親口透露，賴清德之所以敢明顯走台獨路線，是因為判斷中美「修昔底德陷阱」已成，美國絕對會來救台灣。

中美是否終將一戰？早有專家學者就此問題大量研究分析。因中國崛起，成為新興強權，美國作為舊有強權將有不安，兩國因而陷入安全困境，即陷入修昔底德陷阱。修昔底德陷阱為美國政治學者艾利森提出的概念，理論核心概念為當新興強國崛起威脅到現有強國的國際霸主地位時，雙方越可能直接爆發戰爭衝突，現多用在敘述美國與中國大陸之間爆發衝突的潛在可能。

民主文教基金會、中美文化經濟協會、財團法人自由基金會今合辦「強權即公理：這就是美國-911事件後的美國霸權學術研討會」。張鈞凱在會中透露，他跟賴清德上台後的國安高層交流，該高層提到賴清德為何有底氣提出「抗中保台」的政策、文化台獨政策，甚至對美國比前總統蔡英文更加一面倒的路線。