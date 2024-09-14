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【即時短評】美國行鋪政治想像卻留疑問 因蔣萬安天命未到？

聯合報／ 本報記者程平
台北市長蔣萬安9日在哈佛大學座談時，以吃麻辣鍋形容台灣的民主，吃了讓人流汗，但吃過一定上癮。圖／聯合報系資料照片
台北市長蔣萬安9日在哈佛大學座談時，以吃麻辣鍋形容台灣的民主，吃了讓人流汗，但吃過一定上癮。圖／聯合報系資料照片

台北市長蔣萬安今結束訪美行程返國，外界也對蔣萬安政治路更上一層樓留下更多想像。有蔣的幕僚說，蔣萬安只有前進，沒有後退路，蔣萬安就是要變得更強以迎接更大的挑戰；但也有現場觀察認為，蔣萬安此行中最被關注的哈佛演講、座談，迴避敏感議題，對未來反留下更多疑問。會出現期待上的落差，或許正是因為蔣萬安知道，他的天命還未到。

曾到哈佛講台演說過的台灣政治人物蔣萬安並非第一人，前總統馬英九蔡英文都有過這樣的機會。馬英九在2006年會回母校哈佛演講，演講題目為「台灣海峽的和平與繁榮」，演講全程開放；蔡英文則是在2011年以民進黨主席的身分前往，演講題目為「台灣的政策挑戰機會與民主治理」，過程中更正面回應中國大陸留學生的犀利提問。馬、蔡兩人的題目不盡相同，但卻同樣企圖展現出足以領導台灣的格局。

相較於這次蔣萬安哈佛行的最大不同，雖然馬英九也是以台北市長的身分前往，但當時馬英九的政治聲望如日中天，幾乎已經確定是要替國民黨奪回政權的中興少主；而蔡英文則是在民進黨歷經扁家貪腐醜聞一肩扛起重擔下，要挑戰馬英九爭取連任的人選。簡單來說，馬、蔡兩人都是準備參選總統，出口轉內銷是美國行最期待達成的效果，但蔣萬安目前並不是。

或許這也就說明了，為什麼蔣萬安的幕僚釋放出蔣萬安勇敢面對哈佛行的挑戰，還說「儘管不知道前方的目的地，但仍要持續前進，否則就是後退」，是蔣萬安心中未公開過的話，努力鋪成更上一層樓的想像，但也說蔣萬安對兩岸問題強調「交流」，在台灣已講過很多次；對台灣人來說，兩岸論述沒有新意，甚至迴避能源以及扮國民黨救世主等議題，也才會讓人留下更多疑問。

蔣萬安風塵僕僕的赴美11天，要的絕對不只是行銷台北，為未來的政治路打下基礎，當然是目的之一。但畢竟，在國民黨的接班梯隊中，論聲望、論形勢，目前蔣萬安都還無法跨越橫在他前面的台中市長盧秀燕。天命未到，所以對蔣萬安來說，有些話還輪不到他說，甚至不能太早說，以免天命到時，環境已變，曾經說過的話反成打臉自己的最大巴掌。

哈佛 國民黨 盧秀燕 美國 蔡英文 蔣萬安 馬英九

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