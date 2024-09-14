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嘉義小草集結開講 張啟楷：新會期提案「凍結總統府預算」

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣小草今天集結開講挺柯文哲，立委張啟楷主張凍結總統府預算。記者魯永明／攝影
嘉義縣小草今天集結開講挺柯文哲，立委張啟楷主張凍結總統府預算。記者魯永明／攝影

民眾黨今天在嘉義市南順宮舉辦「眾聲集結、大嘉開講」，中央黨部秘書長周榆修喊話賴清德是獨裁的新威權，立法委員張啟楷主張賴政府是新黨國主義，新會期要「凍結總統府預算」，前立委蔡壁如也到場聲援，場地滿人有逾300人參加，現場群眾情緒相當激昂。

張啟楷說，大家都支持阿伯，力證阿伯的清白，阿伯受到不公平的待遇，台灣人權倒退嚕，有人說退化到美麗島時代，有人說退化到戒嚴時代，甚至還退化至清朝，相當嚴重，民進黨變成黨、檢、媒體的新黨國主義，所以他將在立院新會期提案「凍結總統府預算」。

張啟楷也說，過去嘉義人突破國民黨威權，現在要來突破民進黨的新聞權。台下民眾鼓掌高呼說「好！」，張啟楷帶領民眾高呼口號「突破威權、從嘉開始」，台上還張貼許多「程序要正義，司法要公平」、「反假新聞摧毀人權」，現場群眾情緒相當激昂。

周榆修說，嘉義人在228事件拿武器站在最前面，大家都知道有立了一個紀念碑，第一個紀念公園、國家級紀念博物館，1982年前市長許世賢開啟黨外時代，不向威權低頭，他向大家承諾「民眾黨會和嘉義的精神一樣，一步一步向前走」。

周榆修強調，這是一場漫長戰爭，不是柯文哲個人清白問題，而是這個國家機器，民進黨政府已經騙大家2、30年，民進黨喊著民主進步口號，實際上卻是民主退步，賴清德就是新威權，嘴裡說著民主進步，實際上就是獨裁、威權和退步，拜託大家站在一起集中力量。

嘉義縣小草今天集結開講挺柯文哲，媒體人毛嘉慶到場聲援。記者魯永明／攝影
嘉義縣小草今天集結開講挺柯文哲，媒體人毛嘉慶到場聲援。記者魯永明／攝影
嘉義縣小草今天集結開講挺柯文哲，挺柯鐵粉、前高雄鳥松里里長陳清茂到場聲援。記者魯永明／攝影
嘉義縣小草今天集結開講挺柯文哲，挺柯鐵粉、前高雄鳥松里里長陳清茂到場聲援。記者魯永明／攝影
嘉義縣小草今天集結開講挺柯文哲，立委張啟楷主張凍結總統府預算。記者魯永明／攝影
嘉義縣小草今天集結開講挺柯文哲，立委張啟楷主張凍結總統府預算。記者魯永明／攝影

京華城案 張啟楷 柯文哲 總統府 蔡壁如 賴清德

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