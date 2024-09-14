嘉義小草集結開講 張啟楷：新會期提案「凍結總統府預算」

民眾黨今天在嘉義市南順宮舉辦「眾聲集結、大嘉開講」，中央黨部秘書長周榆修喊話賴清德是獨裁的新威權，立法委員張啟楷主張賴政府是新黨國主義，新會期要「凍結總統府預算」，前立委蔡壁如也到場聲援，場地滿人有逾300人參加，現場群眾情緒相當激昂。

張啟楷說，大家都支持阿伯，力證阿伯的清白，阿伯受到不公平的待遇，台灣人權倒退嚕，有人說退化到美麗島時代，有人說退化到戒嚴時代，甚至還退化至清朝，相當嚴重，民進黨變成黨、檢、媒體的新黨國主義，所以他將在立院新會期提案「凍結總統府預算」。

張啟楷也說，過去嘉義人突破國民黨威權，現在要來突破民進黨的新聞權。台下民眾鼓掌高呼說「好！」，張啟楷帶領民眾高呼口號「突破威權、從嘉開始」，台上還張貼許多「程序要正義，司法要公平」、「反假新聞摧毀人權」，現場群眾情緒相當激昂。

周榆修說，嘉義人在228事件拿武器站在最前面，大家都知道有立了一個紀念碑，第一個紀念公園、國家級紀念博物館，1982年前市長許世賢開啟黨外時代，不向威權低頭，他向大家承諾「民眾黨會和嘉義的精神一樣，一步一步向前走」。