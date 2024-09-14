前農業部長都說暫緩 張麗善：國土法不該貿然上路
國土計畫法明年將上路，前農業部長陳吉仲日前投書，認為若配套措施未到位，國土計畫應暫緩。內政部長劉世芳日前則指目前最大的困擾是中部的農業部門，雲林縣長張麗善表示，雲林超過5萬公頃農地地層下陷、重劃或重劃太早致農水路失修，被中央認為是種電最好的區塊，卻全數被歸類在農1（優良農地），相當不合理，縣府盤點後，至少半數應承襲區域計畫法的畫分，歸類在農2，她重申國土法應暫緩實施。
內政部長劉世芳日前指出，國土法目前遇到最大的困擾，主要是中部縣市的農業部門，反應最為激烈，張麗善表示，農民的權益將因國土法蒙受損失，財產被剝奪，身為農業大縣的一份子，她必須表達嚴正抗議，否則對不起辛苦的農民。
她指出，縣府盤點後，雲林約有1.2萬公頃農地因重劃較早，灌溉排水系統及農水路已不堪使用，或者超過耐用年限，另外，受限水源供應不穩定，農民長期抽取地下水灌溉，導致嚴重地層下陷，被經濟部公告地下水管制區，鼓勵種植節水作物，這類農地有3.9萬公頃，都不該被視為農1「優良農地」。
張麗善表示，現行一般農業區本來就不是「優良農地」範疇，包括未經農地重劃，且未投入重大農業改良設施，應承襲區域計畫法的畫分，將農地歸類為農2，初步盤點，雲林該類農地超過2萬公頃。
她指出，農業部將25公頃以上、80%從事農業工作即歸類為農1；25公頃以下，低於80%從事農業工作即歸為農2，是非常粗糙的方式，呼籲中央應廣納民意，信守第三階段可以進行功能分區修正的承諾，就連前農業部長陳吉仲都認為配套措施未到位，國土法應暫緩實施，她堅持國土法不宜貿然上路。
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