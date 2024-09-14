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賴總統推新貸款專案 查核中心：假借政府名義

中央社／ 台北14日電

網路出現多支「9月開始賴清德上台推出新貸款專案」影片，內容號稱無擔保、信用有瑕疵都可借款，細看影片不僅粗製濫造還有不少錯字，事實查核中心求證金管會證實是錯誤訊息。

近期影音社群平台出現多支影片，稱9月開始，總統賴清德上台推出銀行薪專案政策，並說明無勞保、無擔保、無薪轉、信用有瑕疵者、中低收入戶都可借款。

事實查核中心檢影片內容，畫面不僅挪用不相關的影像，有些是利用AI製作賴總統跳舞影片，畫面相當不自然。

而影片畫面押上文字說明「賴清德上台推出專案政策」，但這些帳號並非政府官方或銀行帳號，帳號名稱通常是「XX貸款」，且會要求民眾加入LINE諮詢，得到的回覆通常是和各大銀行合作的「貸款代辦」。

對此，金管會銀行局副局長童政彰指出，政府沒有推出此類貸款專案，且這些帳號不是政府的官方帳號，呼籲民眾若有借貸需求，可以直接向銀行申貸。

資安專家劉彥伯則說，影片不是政府、銀行推出的貸款服務，是民間的借貸公司，而目前台灣有上萬間民間借貸公司，貸款利息會非常高，甚至也會跟民眾額外索取手續費、開通費等，規避法定的約定利率。雖然核保過程非常快速，但民眾若隨意申貸恐將陷入更大的財務危機。

信用 影片 賴清德

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