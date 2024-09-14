柯文哲案為國會戰場添柴火 藍白雙劍合一劍指人事案

總統府公布大法官提名人名單後，立即引發藍白兩黨諸多批評，後又因民眾黨主席柯文哲的司法案件被民眾黨質疑司法不公，也讓藍白兩黨在國會合作上更凝聚團結。新會期開議後，藍白兩黨除聚焦在賴清德政府首次編列的明年度總預算外，三大人事案更是焦點，藍營甚至有全砍的聲音，民進黨政府想要強渡關山，恐屬不易。

柯文哲涉案遭羈押後，民眾黨質疑司法迫害，不僅曠大綠白間的衝突，也增加藍白在立法院合作的底氣。藍營內部評估，藍白上會期已經合作一段時間，彼此默契極佳，在預算審查、人事案等較無涉及意識形態的案件上，有機會在綠白衝突擴大的情況下，更加緊密，尤其是通傳會委員、考試委員及大法官人事案，藍營內部更嚴審全砍的聲音。

國民黨立法院黨團書記長林思銘表示，總統依照職權提名相關人事案，立法院也會依照相關職權行使人事同意權，但國民黨團在審查過程中會嚴格審查、絕不放水。以大法官人事案來講，目前已經擬定幾個審查標準，包括術有專精、品德高尚、超然獨立、是否尊重民意等，而他也會跟黨團成員溝通是否就依這幾個標準審查。

林思銘說明，大法官就是要超然，不可以有顏色，審查時也會檢視被提名人過去的政治傾向，以及是不是完全向綠色靠攏，如果是的話，這就沒有超然獨立，也就不可能給過。至於在尊重民意部分，林思銘說，多數民意支持國會改革法案，被提名人如果還反對的話，當然就不符合這個標準，「我就把你不同意」。

總預算部分，林思銘說，本會期除了中央政府總預算，還有前瞻基礎建設計畫第5期特別預算，其中，總預算歲入3兆1534億元、歲出3兆1325億元，都創新高，一定會嚴格審查預算，監督政府所有預算執行績效。

至於是否擔憂又會像第一會期有暴力衝突，林思銘說，國民黨團的立場還是希望和諧、議事順暢，但如果執政黨要刻意在人事權的審查上挑起事端，甚至不惜製造暴力衝突，破壞議事進行或朝野和諧的話，國民黨團也會相同的強度來應對。

談到國民黨團的優先法案，林思銘指出，財政劃分法、 就業服務法、學生輔導法，或是在消防員權益保障等部分，國民黨團會全力來支持。至於部分尚未完全凝聚的法案，國民黨團大會會持續討論、溝通。據了解，國民黨立委也將於19日參加「立法實務研討會」，屆時國民黨團的優先法案就會明朗。

另外，林思銘也呼籲，由於立法院職權行使法多數條文遭暫時處分，在憲法法庭尚未宣判之前，立法院到底要如何行使人事同意權？這點司法院有必要向立法院說明，又或者是總統依照憲法職權，召集有關各院院長會商解決。