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蔣萬安任內首度訪美奠根基 藍營人士觀察：這一點很不一樣

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安結束訪美11天行程今晨返國。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安結束訪美11天行程今晨返國。圖／北市府提供

台北市長蔣萬安結束訪美11天行程今晨返國，藍營人士指出，美國是台灣最重要的國際夥伴，兩岸大環境緊張，蔣萬安這次訪美對確立彼此的理解、默契、情誼，相當重要。由於蔣萬安自己曾在美留學，在美國工作過一段時間，情感上又更深一層，對打好美台根基，有不一樣的意義。

藍營人士指出，蔣萬安拜訪幾位關注兩岸和美中台關係的紐約學者，其中像是黎安友（Andrew James Nathan)是副總統蕭美琴的老師，但他也是蔣萬安重要幕僚、研考會主委俞振華的老師。

據指出，蔣萬安此行也接觸美民主黨和共和黨人士，像這次訪賓大，由負責國際事務的副校長伊曼紐爾出面接待，他本身是醫院、公衛的權威，他的哥哥拉姆·伊曼紐爾是芝加哥前市長，是歐巴馬重要的盟友，也曾當過白宮幕僚長，現是駐日大使，與民主黨關係深厚。另外也拜訪和共和黨關係不錯的新澤西州長。

藍營人士說，從蔣萬安此行所見到人，以及拜訪的地點，可以看出美國學界、智庫，對蔣萬安這趟美國行的重視，也創造蔣萬安對美政界溝通的管道、人脈。隨行的官員也說，這11天，在紐約、波士頓、費城和紐澤西，都感受到官方民間或學術單位，對訪問團的大方接待。

台北市議長戴錫欽這次隨行訪美，他指出，這11天的美東之行，和市長跑遍了東岸主要幾大城市，而且跟市政府、市議會還有很多學術單位，都做了非常深刻的交流，做了一些訪談。蔣萬安也說，這是一個起點，特別是這是在紐約市政府跟市議會，還有波士頓市政府市議會，更加深彼此姐妹市的情誼。

戴錫欽指出，這次也首次拜訪紐約市議會，彼此交流很多市政議題、城市治理，也都有共識，而且也開啟了未來更多交流的模式和溝通管道，特別是很多議員跨黨派共同參與。

北市府官員指出，這次訪美團，對台北市政府而言，從參訪的過程中，感受美方很關心首都台北市，因很多台灣的區域或政治議題，都和台北市有關，例如美方也關心半導體生態鏈，很多產業總部都在台北市，在產能量能方面，美方也很重視。這次也討論到能源問題，雖然和台北的產業發展有很大關係，但仍有很多是需要中央和地方政府一起攜手才能處理。

美國 蔣萬安

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