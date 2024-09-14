批判美國霸權主宰 關中：已成流氓國家

考試院前院長關中今日出席「強權即公理：這就是美國-911事件後的美國霸權學術研討會」演講。關中表示，美國現已成流氓國家，美國為控制世界，窮兵黷武，債台高築，忽視國內問題，使美國產業空洞化，貧富差距擴大，政治兩極化，內爭日益嚴重。

關中說，美國建國248年，比中國清朝國祚268年短，不知道美國還能存在多久。過去一百多年裡，美國晉身世界第一強國，成為帝國主義是在二戰後，成為霸權主義是在冷戰後，現在變成流氓國家，因為野心太大。

關中接著細數美國建國歷史、擴張主義、國家認同和種族主義等。根據關中演講簡報，關中認為，美國迷信武力，侵略成性，根據美國國會統計，對外戰爭共計368次，而據塔夫茨大學（Tufts University）統計，為400次。前美國總統卡特曾說美國只有16年沒打過仗。在2014年「美國侵略」一書中，統計在194個國家裡，美國軍事介入者191個，入侵者為84個，只有3個國家倖免。

關中簡報內容顯示，在核武時代中，美國只打傳統戰爭、局部戰爭、代理人戰爭，且只針對弱小、落後國家。美國年度預算中，國防占16%，外交占1%，開發和援外占0.1%，且年度軍事預算達8000億美元，不包括核武和情報工作。美國有強大的軍工複合體，主導美國的外交和軍事政策。根據美國國防部2018年報告，美國海外軍事基地共4775個（大型148個，中型112個，小型3716個，其他799個），分布在48國，德國194個，日本121個，韓國83個。美國對外軍事干預和戰爭從不是為了保家衛國，美國自認是為了保障自由和民主。二戰後，世界所有動亂和戰爭莫不與美國有關，因美國自認那是其責任和使命。

關中演講簡報引用已故美國政治學者杭亭頓的說法，指美國為「孤獨強權」並有8大罪狀，包括「在他國行使治外法權」、「對不配合美國的國家予以制裁」、「更改國際經濟規則，有利美國利益」、「禁止他國軍售，自己卻大量軍售」、「要求聯合國配合美國政策，否則予以抵制」、「堅持北約東擴，打擊和削弱俄國」、「侵略和制裁伊拉克」、「把反美國家列為『流氓國家』」。

關中演講簡報提到，小布希時期，其好戰團隊又增加了6項罪狀，包括「任意否定他國主權」、「自認可對他國制先攻擊」、「堅持片面使用武力」、「不再重視聯盟，美國可獨斷獨行」、「美國權力大到可為所欲為」、「以美國國內法取代國際法和國際公約」。

關中簡報也批，美國背棄和藐視聯合國，對聯合國「能用則用，不用則棄」。1999年美國國際法學會曾批，美國是最不重視國際法和條約的國家。美國自1994年以來，從未接受過聯合國通過的公約，包括1982年海洋法公約。美國也是聯合國安理會和大會投下最多否決票和反對票的國家，最惡名昭彰的是拒絕阻止或譴責以色列在巴勒斯坦的非法佔領和擴張領土。美國甚至還以拒絕繳納聯合國會費抵制聯合國，而聯合國一年經費僅佔美國國防部一年經費的0.4%。

關中簡報指出，美國是世上最幸運、富裕、安全和強大的國家，卻不斷製造危機、謊言，傷害世界和美國人民。美國是世界秩序的創造者，如今卻成世界禍源和亂源，過去70多年來從反共、反恐到當前的反中，不解美國何以失去信心、信用和尊嚴。問題是美國是活在幻想和恐懼的國家，幻想永遠統治這個世界，恐懼失去對世界的掌控。但是美國為控制世界，窮兵黷武，債台高築，忽視國內問題，使美國產業空洞化，貧富差距擴大，政治兩極化，內爭日益嚴重。