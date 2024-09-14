快訊

雨區擴大半個台灣！從北到南14縣市大雨特報

影／代購喊「每顆160元」！不二坊蛋黃酥今開賣又見人龍

固樑！侯友宜基隆挺反罷免掃街人氣旺 謝國樑曝最新民調結果

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨親美遠中？ 關中：政黨要有自己的格調

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
考試院前院長關中今日就國民黨被認為「親美遠中」，表示任何政黨要有自己的立場、格調，為台灣整體利益著想。記者屈彥辰／攝影
考試院前院長關中今日就國民黨被認為「親美遠中」，表示任何政黨要有自己的立場、格調，為台灣整體利益著想。記者屈彥辰／攝影

考試院前院長關中今日出席「強權即公理：這就是美國-911事件後的美國霸權學術研討會」演講。針對國民黨被認為走向「親美遠中」，關中在受訪時表示，台灣彷彿不跟著美國反中是「政治不正確」，但任何政黨要有自己的立場、格調，為台灣整體利益著想。

國民黨主席朱立倫自上任後，為拓展國民黨對外事務，屢屢釋放與美日交流的手腕和成果，例如公布美日等國際友人拜會的花絮。

朱立倫也喊出「親美、友日、和陸」，試圖平衡國民黨被控親中的風評。但同時也被認為走向親美、遠中。

詢及國民黨是否走向親美遠中，關中說，這是台灣的政治氣候造成的，彷彿不跟著美國反中是「政治不正確」，這是錯的。任何政黨要有自己的立場、格調，要為台灣整體利益著想，不是為了政黨、個人利益著想。

關中進一步說，每個人都有每個人的想法，民主社會應尊重，但他的意思是從台灣整個前途來看。

國民黨 美國 關中

延伸閱讀

找他來備戰新北市長選舉？李四川澄清：想太多

為防老人亂買百元老花眼鏡 雲林發送3萬付「愛老眼鏡」

柯文哲案受國際人士關注 朱立倫重申堅守公平正義立場

柯文哲案 朱立倫：國際關注盼有公平正義

相關新聞

批判美國霸權主宰 關中：已成流氓國家

考試院前院長關中今日出席「強權即公理：這就是美國-911事件後的美國霸權學術研討會」演講。關中表示，美國現已成流氓國家，...

國民黨親美遠中？ 關中：政黨要有自己的格調

考試院前院長關中今日出席「強權即公理：這就是美國-911事件後的美國霸權學術研討會」演講。針對國民黨被認為走向「親美遠中...

陸男乘小艇林口偷渡 洪孟楷：盼對岸約束人民

中國大陸籍31歲王姓男子乘坐小艇，一路從浙江省寧波市划向台灣，今晨6時23分人船在新北市林口區汕頭近沿岸10公尺處被發現...

民進黨38周年黨慶 重返美麗島發生地訴說台灣民主路

兼任民進黨主席的賴清德總統上任後首度黨慶，9月22日從高雄捷運美麗島站「守護台灣民主路一直走影像展」揭開序幕，23日重返...

結束訪美行程返台 蔣萬安：收穫很大

台北市長蔣萬安結束訪美行程，上午搭乘長榮航空BR31班機返抵桃園機場，此次訪美期間前往4個美東主要城市，並和當地的政府及...

貶損台灣主權國家增至19國…陸對台外交打壓出現新趨勢 如何應變？

今年1月賴清德確定當選總統後，中國對台灣的外交施壓力度激增，頻繁藉和他國發表的聯合聲明貶損台灣主權。外交部發表「駁斥」的新聞稿，2024年已來到19國的高峰，遠超前兩年的5國、1國。除了更積極和「朋友圈」一起貶損台灣主權外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。