國民黨親美遠中？ 關中：政黨要有自己的格調

考試院前院長關中今日出席「強權即公理：這就是美國-911事件後的美國霸權學術研討會」演講。針對國民黨被認為走向「親美遠中」，關中在受訪時表示，台灣彷彿不跟著美國反中是「政治不正確」，但任何政黨要有自己的立場、格調，為台灣整體利益著想。

國民黨主席朱立倫自上任後，為拓展國民黨對外事務，屢屢釋放與美日交流的手腕和成果，例如公布美日等國際友人拜會的花絮。

朱立倫也喊出「親美、友日、和陸」，試圖平衡國民黨被控親中的風評。但同時也被認為走向親美、遠中。

詢及國民黨是否走向親美遠中，關中說，這是台灣的政治氣候造成的，彷彿不跟著美國反中是「政治不正確」，這是錯的。任何政黨要有自己的立場、格調，要為台灣整體利益著想，不是為了政黨、個人利益著想。

關中進一步說，每個人都有每個人的想法，民主社會應尊重，但他的意思是從台灣整個前途來看。