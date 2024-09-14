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陸男乘小艇林口偷渡 洪孟楷：盼對岸約束人民

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
中國籍31歲王姓男子乘坐小艇偷渡台灣，今天早上在新北林口被發現逮捕。圖／海巡署提供
中國籍31歲王姓男子乘坐小艇偷渡台灣，今天早上在新北林口被發現逮捕。圖／海巡署提供

中國大陸籍31歲王姓男子乘坐小艇，一路從浙江省寧波市划向台灣，今晨6時23分人船在新北市林口區汕頭近沿岸10公尺處被發現，目前由海巡署台北港安檢處帶回了解動機及原因中。當地國民黨立委洪孟楷表示，希望陸方呼籲自己的人民不要再有偷渡行為，以免讓兩岸關係更緊張。

洪孟楷表示，今天早上在林口地區有發生陸客偷渡的事件，上一次是春節連假在淡水地區，而這一次是秋節假期前在林口地區，任何人都不應該用非法的手段進入台灣，尤其在假期之前，絕對不用考驗海巡或是相關單位執法的一個決心。

洪孟楷指出，國防部曾公布淡水河沿岸都是紅色警戒範圍的高風險地區，也因此發生陸客偷渡事件，難免會引發敏感的國安神經，背後是否有其他的目的或動機，相關國安單位應該要好好的釐清，並徹查清楚。

洪孟楷呼籲，現在兩岸處在相對緊張的情況，希望雙方都應該要克制彼此的人民，尤其是中國大陸方面也應該要呼籲，不要再有這樣子的偷渡行為，以免兩岸的關係更加緊張，也更加的複雜化。

偷渡 林口 洪孟楷 海巡署

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