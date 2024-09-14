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民進黨38周年黨慶 重返美麗島發生地訴說台灣民主路

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨38周年黨慶，重返美麗島發生地訴說台灣民主路。圖／聯合報系資料照片
民進黨38周年黨慶，重返美麗島發生地訴說台灣民主路。圖／聯合報系資料照片

兼任民進黨主席的賴清德總統上任後首度黨慶，9月22日從高雄捷運美麗島站「守護台灣民主路一直走影像展」揭開序幕，23日重返創黨地圓山飯店與創黨先進聯誼；28日黨慶日在高雄舉辦入黨簽名見面會。

2026地方縣市長選舉，高雄市長陳其邁即將交棒，藍綠群雄並起，高雄市成為兵家必爭之地，民進黨創黨38周年黨慶活動，除了創黨地圓山飯店餐敘外，將從美麗島事件發生地（當時勞工公園）現址為高雄捷運美麗島站作為黨慶活動起點，訴說台灣的民主路。

民進黨表示，延續7月全代會的主軸，訴求「守護台灣第一品牌」，並延伸「民主路一直走」的概念。作為台灣首個本土創建的政黨，民進黨期許持續捍衛台灣與民主。

民進黨表示，今年的紀念活動將分3大項，首先，9月23日將重返創黨地圓山飯店，舉辦創黨先進聯誼。接著，9月22日至27日，於高雄捷運美麗島站舉辦「守護台灣民主路一直走：國會改革歷程影像展」。最後，9月28日當天，將在高雄海寶餐廳舉辦「GreenUp!和台灣在一起」入黨簽名見面會。

民進黨發言人吳崢表示，38周年紀念活動圍繞「守護」這一核心理念，對應黨主席賴清德提出的「守護創黨精神」和「守護民主價值」的宗旨。因此，今年活動以「守護系列」為主軸，呈現3大面向：首先是「守護創黨精神：資深黨員聯誼」，邀請資深黨員重返圓山飯店，感謝當年民主前輩的勇敢付出，為下一代的民主點燃希望，並藉此傳承珍貴經驗，讓台灣的本土精神能夠繼續茁壯，薪火相傳。

民進黨表示，「守護台灣民主路一直走：國會改革歷程影像展」，活動選址於高雄美麗島捷運站具有特殊意義，因為今年適逢美麗島事件45周年。此次影像展邀請80年代的民主街頭攝影師，透過快門紀錄民主化的歷史瞬間，還原民進黨推動國會改革的過程，呼籲大家堅定不移地走在民主的道路上，持續守護台灣。

民進黨指出，9月28日將舉辦「Green Up! 和台灣在一起」入黨簽名見面會，這是今年5月台北場次後的第二次大型活動。首場活動成功招募近千名新黨員，而這次高雄場將繼續號召更多新生力量，邀請大家共同加入民進黨的行列，一同守護台灣民主。

吳崢表示，自1986年創黨以來，民進黨凝聚各方力量，與社會緊密連結，一路打破黨禁、報禁，廢除刑法100條，終結全世界最長的戒嚴時期，並推動言論自由、國會全面改選和總統直選，帶動台灣民主自由的進步。

民進黨38周年紀念系列活動，除資深黨員聯誼外，皆移師高雄舉行。吳崢表示，這不僅象徵民進黨在高雄執政的卓越成績，也彰顯民進黨作為「守護民主的第一品牌」的堅定承諾。

國會改革 圓山飯店 民進黨 高雄捷運

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