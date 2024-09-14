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民團聯合國總部前召開記者會 籲釐清2758決議文

中央社／ 紐約13日專電

民間團體「2024年台灣聯合國協進會UN宣達團」今天在紐約聯合國總部前召開記者會，呼籲聯合國就釐清聯大2758決議文舉行聽證會。

台灣聯合國協進會與台僑在聯合國總部前雷夫．邦奇公園（Ralph Bunche Park）召開記者會，期間宣讀理事長林逸民致聯合國公開信，呼籲推動以台灣名義，完整會員身分入聯，有意義參與聯合國，並籲請就釐清聯大2758決議文舉行聽證會。

第79屆聯合國大會於10日至30日在紐約召開，24日至28日將進行高階代表總辯論。協進會人士在公園拉起布條橫幅，呼喊「台灣參與聯合國」與「讓台灣自由」等口號，活動吸引紐約當地媒體採訪。

台灣聯合國協進會青年代表董乃昀表示，台灣是全世界遺失的一塊寶島，非常想要參與國際，無論是今年來到紐約聯合國或日內瓦的世界衛生組織，都發現中國不斷用聯合國2758決議文阻擋台灣以任何形式參與國際組織，台灣沒有要一步登天馬上變成成員國，但連觀察員身分都沒有的狀況下，對台灣2300萬人的福祉，包括健康、安全、軍事都是很大損失。

美國國務院亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）今年5月在華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GermanMarshall Fund）活動中，公開批評中國扭曲2758號決議，引起北京強烈回應，聯大召開期間，2758決議文議題再成焦點。

董乃昀說，台灣社會課本對聯合國2758決議記得沒有講或講得很少，身為年輕世代，她對這個議題是參與國際事務後才更瞭解。

她指出，在紐約或日內瓦發現跟國際朋友講2758議題時，他們會問台灣朋友好像都不知道，或是台灣內部是否團結。不管哪個黨，不管使用台灣、中華民國、中華民國台灣的名義來參與國際組織、聯合國，這都是大家的期望。

中華民國台灣 紐約 聯合國

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