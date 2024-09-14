司法院秘書長吳三龍 提早退職

總統府昨天核准司法院秘書長吳三龍退職，十月一日生效。吳去年六月才接任秘書長，是司法院除院長、副院長外，唯一的特任官，原本應與任期將於十月底屆滿的院長許宗力同進退，卻在立法院將開議之際提早「下船」。藍白立委表示，吳三龍在立院備詢時表現不佳，並不適任，但也可能是賴清德總統想要透過新人選，掌握控司法院。吳三龍本月甫滿七十歲，上任後表現欠佳，是自行請辭，還是被藉年齡「暗示下船」以利安排代理人選，法界掀議論。

吳三龍原是懲戒法院法官，曾任最高法院法官、花蓮高分院與金門高分院院長及台南、嘉義地院院長，他常將十七年前促成嘉義地院廳舍落成一事掛在嘴邊。但吳三龍在立法院頻繁跳針的表現，讓朝野立委瞠目結舌，有法官鬆口氣說「終於走了」，但也有司法院同仁為吳三龍緩頰，認為他是好人，只是「不適合這位置」。

國民黨立委翁曉玲表示，吳三龍在立院備詢的表現差強人意，回答問題常避重就輕，並不是一位適任的司法院秘書長。而賴總統提名台大法學院特聘教授張文貞當司法院院長，肯定是想要掌控司法院，而秘書長是司法院的靈魂人物，總管司法院和各級法院人事與行政業務，賴必須要用自己能信任和掌控之人，才能放心。

民眾黨立委林國成說，吳三龍過去到立院備詢一問三不知，接下來立法院將開議，要面對預算及國會改革大法官解釋等問題，選擇現在離開，合理猜測可能想要選離是非之地。司法院秘書長要對立法院負責，避免未來左右為難情況下，自行先行離職也不無可能。

民眾黨立院黨團總召黃國昌也多次和吳三龍槓上，黃國昌三月詢問前法官蕭仰歸、高明哲「法官關說法官」案，吳三龍說不出所以然，黃國昌大為光火，質疑他怎麼當上司法院秘書長。