親俄駭客 攻擊憲指部官網

親俄駭客攻擊不停歇，昨晚憲指部、海軍司令部官網陸續遭到攻擊，憲指部中文版網頁昨晚掛上「網站實施維護作業」字樣，海軍司令部也在官網聲明網站更新。行政院發言人李慧芝表示，資安及國安單位皆掌握情資並持續關注。

親俄駭客NoName057、RipperSec昨陸續攻擊許多單位，NoName057攻擊憲指部官網等政府單位。憲指部昨晚證實，網頁於昨下午六時廿一分時許經監控發現異常，已在第一時間啟動相關防禦復原機制，並針對網頁實施維護作業。海軍司令部也在官網聲明，因網站系統更新，預計於一一三年九月十三日至九月十八日實施維護作業。

而另外一個親俄駭客RipperSec則是在昨晚七時廿五分攻擊了中華電信，中華電信官網有導入ＣＤＮ（內容傳遞網路）保護機制，昨晚官網運作正常。

數發部資安署則表示，有關於近日NoName057及RipperSec等國際駭客族群對台灣部分公私部門網站進行DDoS侵擾，導致連線不穩定情形，國安單位與數發部資安署於第一時間已掌握訊息，並啟動既有的聯防體系應變。