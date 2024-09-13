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經發會淪既得利益平台 賴士葆：在千萬勞工眼裡何感想

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片

行政院經濟發展委員會上周舉行首次顧問會議，經發會顧問、中研院院士朱敬一與另3位學界顧問發表聯合聲明，憂經發會成為「利益團體動員會議」。國民黨立委賴士葆今說，這場會議看在台灣勞工眼裡何感想，台灣經濟問題為人詬病的是所得分配不均，他早提過修法讓企業盈餘分給勞工的比例提高。

朱敬一與林明仁、陳東升、劉錦添等3位台大教授聯名發布聲明，痛陳經發會五弊病，包括大規模聽取體制外聲音的目標不明、體制外委員有其侷限與利益、特定企業要求減稅的扭曲、有些建議只是新瓶裝舊酒、財政部將是最大受災部會。

賴士葆說，政院經發會舉辦的經濟顧問會議找來60名顧問開會，要聆聽建言，卻遭擔任召集人的朱敬一等4人聯合發表聲明，砲轟示警政府萬萬不可相信這些業界顧問的建言，特別提到藉此平台向政府提出租稅抵減、研發補貼極為不妥，彷彿利益團體動員會議。總之他們認為這些業者的建言或有10分之1是暮鼓晨鐘，其餘10分之9都有利益之私和局限之限。

賴士葆指出，行政院召集產官學齊聚一堂想要拚經濟的出發點或無可議之處，然而現今台灣經濟問題為人所詬病的是所得分配的不均，導致貧富差距的急遽升高，大企業享受大部分經濟成長的果實，勞工10幾年來一直無法脫離低薪的窘境。這場政商雲集的會議討論議題之一是對企業的租稅優惠，換言之就是幫他們可以少繳稅、多獲利，看在1千多萬勞工的眼中作何感想？

賴士葆提到，過去多年，他在立法院提出修法是中小企業將盈餘幫勞工加薪，可以得到租稅的優惠。另外他也修證交法針對上市櫃公司盈餘要提撥一定比例給員工加薪，其最大的意旨就是讓勞工可以得到加薪，降低貧富差距。根據統計，台灣企業盈餘分給勞工的比例是45％，然而歐美很多先進國家都超過50％。藉著租稅優惠來獎助企業的促產條例、產創條例一直都有，換算成稅收已不知多少千億，現在再加碼，豈止社會觀感不好，根本有違公平正義了。

朱敬一 經濟發展 經發會 繳稅 行政院 賴士葆

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