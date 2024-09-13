宣傳經費比今年多5億？行政院：宣導政策是責任及義務

立法院新會期即將審查明年度預算，各部會明年媒體宣導費總計編列14億元，比今年的9億整整增加了5億元。引發國民黨立委質疑，新增的經費是不是又要留給特定媒體幫賴政府大內宣？攻擊特定政黨？行政院方面對此強調，政府有責任及義務讓民眾了解政策推動情形，每年編列宣導經費都定期對外公開，立委僅憑臆測、並無依據的發言，令人遺憾。

根據立法院預算書顯示，各部會明年媒體宣導費總計編列14億元，其中內政部編列2.6億元居冠、行政院編列2.2億元次之，第三名則為農業部1.4億元。

政院方面表示，政府有責任與義務讓民眾瞭解各部會之政策推動情形，也需要將施政成果向民眾傳達，因此每年度均編列政策及業務宣導經費的預算，後續也依據預算法相關規定，將執行情形定期向大眾公開，此一作法也已行之有年，個別立法委員提出所謂「網軍」的指控，應屬誤解。

政院人士說明，行政院對於政策及業務宣導的採購案，一定是依照政府採購法進行採購，在採購程序完成後，後續執行情形，包含︰宣導項目、標案/契約名稱、預期效益、刊登或託播對象等，也會定期於行政院「政策宣導之廣告預算執行情形」頁面對外公布，一切公開透明，更沒有所謂「預算豢養網軍」之情況。

政院人士重申，政府每一項預算編列及執行，都依法定程序辦理，政策及業務宣導經費也不會有例外，更透過定期公告將執行情形供大眾檢視，對於特定立法委員僅憑臆測，並無依據之發言，感到遺憾。