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蕭美琴：台海局勢影響全球經濟活力與自由民主

中央社／ 台北13日電
副總統蕭美琴。圖／聯合報系資料照片
副總統蕭美琴。圖／聯合報系資料照片

副總統蕭美琴今天接見2024台北安全對話訪賓表示，感謝訪團長期對台灣的支持，以及持續關注台灣安全對於國際社會的重要性。她認為，台海局勢不僅影響日本，同時也會對全球經濟活力、安全，以及自由民主產生深遠的影響。

副總統蕭美琴上午在總統府接見「2024台北安全對話」外賓、前美國前駐聯合國大使克拉夫特（KellyCraft，另譯：克拉芙特）一行，副總統致詞表示，首先歡迎訪團來訪，並感謝克拉夫特長期對台灣的溫暖友誼和支持，這次再度訪台，展現台美致力維護區域和平與穩定的承諾。

副總統也感謝訪團成員對於台灣安全，以及其對於國際社會重要性的關注。

副總統提到，訪團有部分賓客來自日本，近期她與一些日本訪賓會面時，他們都強調台海有事、日本有事的概念。她認為，事實上台海局勢不僅影響日本，同時也會對全球經濟活力、安全，以及自由民主產生深遠的影響。

最後，副總統再次感謝訪團來台參加「2024台北安全對話」，以及國防安全研究院籌辦這次重要的會議，她很期待與大家的意見交流。

台海 日本 總統府 蕭美琴

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