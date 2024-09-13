蕭美琴：台海局勢影響全球經濟活力與自由民主
副總統蕭美琴今天接見2024台北安全對話訪賓表示，感謝訪團長期對台灣的支持，以及持續關注台灣安全對於國際社會的重要性。她認為，台海局勢不僅影響日本，同時也會對全球經濟活力、安全，以及自由民主產生深遠的影響。
副總統蕭美琴上午在總統府接見「2024台北安全對話」外賓、前美國前駐聯合國大使克拉夫特（KellyCraft，另譯：克拉芙特）一行，副總統致詞表示，首先歡迎訪團來訪，並感謝克拉夫特長期對台灣的溫暖友誼和支持，這次再度訪台，展現台美致力維護區域和平與穩定的承諾。
副總統也感謝訪團成員對於台灣安全，以及其對於國際社會重要性的關注。
副總統提到，訪團有部分賓客來自日本，近期她與一些日本訪賓會面時，他們都強調台海有事、日本有事的概念。她認為，事實上台海局勢不僅影響日本，同時也會對全球經濟活力、安全，以及自由民主產生深遠的影響。
最後，副總統再次感謝訪團來台參加「2024台北安全對話」，以及國防安全研究院籌辦這次重要的會議，她很期待與大家的意見交流。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言